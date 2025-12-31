快訊

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

關切共軍軍演 歐洲國家喊話克制

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

解放軍在台灣周遭實施軍事演習剛落幕，歐洲國家相繼發聲。英國外交部指出，中國大陸在台灣附近的軍事演習，增加兩岸的緊張和局勢升溫的風險；德國外交部則稱，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂，呼籲雙方克制並展開對話。

⭐2025總回顧

德國外交部表示，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂。這些演習加劇了緊張局勢，並影響台灣海峽的穩定；台灣海峽的和平與穩定對地區及國際安全與繁榮具有戰略重要性。任何改變現狀的行動都應以和平方式並經雙方同意進行；德國政府呼籲保持克制並展開對話。

英國外交部則稱，軍演增加局勢緊張，和平的台海對全球繁榮和英國經濟至關重要，英國認為台灣議題應由海峽兩岸人民透過建設性對話、在無威脅、動武或脅迫的方式下和平解決，英國不支持任何片面試圖改變現狀或可能破壞穩定的作為；英方持續呼籲克制，避免可能破壞和平與穩定的進一步行動。

此外，歐盟EEAS聲明指出，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。

外交部表示，部長林佳龍誠摯歡迎並感謝前述歐盟與歐洲重要國家的友我聲明；林佳龍表示，相關聲明充分展現歐洲高度關切中國透過軍演，片面升高台海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

外交部 演習 台海

延伸閱讀

中共軍演 外交部：坐實中國才是國際社會麻煩製造者

共軍環台軍演之際 四方安全對話各國大使北京會面

指中共軍演是戰爭開打前奏 鍾佳濱：在野不該再擋國防預算

中共軍演歐盟反對武力脅迫 中方稱強烈不滿

相關新聞

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，...

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。