黃國昌瘦身變一個人 大方秀前後體態對照「Do the best」

民眾黨主席黃國昌瘦身有成，他今天在臉書分享健身心得，感謝教練的天使耐心與魔鬼手段，並且貼出上半身體態對照圖，勉勵大家在新的一年做出改變、許願為自己做到最好，同時也不忘附上參選新北市長的競選口號「Do the best」。

今天是2025年的最後一天，黃國昌在臉書以「明年，繼續練」為題發文，談及他在2025年的新年新希望，終於可以在今年最後一天回顧，本來以為會有滿滿的心得、辛酸血淚可以訴說，沒想到認真回想，所有過程其實就只是「做，就對了」。

黃國昌指出，回想這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，自己要特別感謝館長陳之漢，還有教練的天使耐心與魔鬼手段、紀錄體脂超標數字的小編，這些人眼神中的憐憫，都是陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。

黃國昌也分享一段「一年堅持：運動真的改變了我多少？」影片，宣稱累積的汗水應該可以聚成溪，希望這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，可以獻給所有正在許願的朋友，2026年開始做出真正的改變、為自己做到最好，並且附上參選新北市長的競選口號「Do the best」。