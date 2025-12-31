公務員注意 赴陸探親、探病限縮「3親等內」元旦上路
近年兩岸關係緊張，內政部認為公務員赴陸的人身安全風險日益升高，日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，自明起強化公務員赴陸相關機制，赴陸探親、探病或奔喪親等，由四親等內修正為三親等內。
內政部表示，這次修正公務員赴陸相關法規，是為保護我國全體公務員，提高危機意識，維護國家安全，強化公務員赴陸管理機制。調整政務人員、直轄市長、縣（市）長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務之人員及涉及國家核心關鍵技術之人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。
內政部指出，同時明定簡任或相當簡任第11職等以上人員未經申請許可，原則不准赴陸，且申請時間修正為7個工作日前；並針對赴陸有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴陸安全。
內政部說明，政府秉持保障公務員安全就是保障國家安全精神，這次透過修正公務員赴陸相關法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴陸遭不當對待。最後呼籲全國公務員，赴陸須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響且保障自身安全。
