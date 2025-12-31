試院籲「政務人員法」改政院主管 翁曉玲批失職：對有權力者擺爛

為規範及保障我國政府政務人員，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人員法草案」，考試院銓敘部認為，應由行政院為主管機關；行政院人事行政總處則說，尊重大院審查決議。國民黨立委翁曉玲批評，考試院現在只管文官、事務官，對真正有權力的政務人員卻擺爛，真的失職怠惰。

有眾多政務人員於參與大罷免活動，遭質疑行政中立問題；也有政務人員涉及違法及廢弛職務等行為，卻仍在職，引發爭議。司委會今天審查國民黨立委翁曉玲所提「政務人員法草案」、國民黨立委羅智強所提「政務人員行為基準法草案」。

翁曉玲指出，目前對政務人員監督規範不足，其任免、行為規範、行政中立、俸給、請假等權利義務事項，不是沒有就是散見於各法令中，不利於國家治理運作，且近期屢有政務人員行政不中立、向公眾散布不實訊息等爭議，若持續放任或無視，將對民主政治發展造成嚴重傷害。

羅智強也說，多少部會利用行政資源參與大罷免，期間造謠洗地、下鄉宣講，包含畜產會董事長蘇治芬，還有勞動部長洪申翰上班時間發文挺大罷免，所以這都是政務人員沒有像公務人員一樣有明確規範，許多政務官披著行政外衣當特定政黨的政治打手。

考試院秘書長劉建忻表示，是否明定考試院為主晚機關「建請審酌」；銓敘部長施能傑也說，無論依憲法分工或民主實務運作，建議行政院為主管機關，也可加入地方民選首長意見。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮則說，尊重大院審查決議。

民進黨立委陳培瑜則說，國民黨立委提案根本是大雜燴，沒有章法及行政配套，相關機關難以好好執行，所有行政機關都會非常頭痛，因為當中很多內容來自於很多現行法律；國民黨立委根本看到影子就開槍，以為可以藉此打擊誰，結果不只打中央政府，還打到地方政府，真是荒謬無比。

翁曉玲質疑，考試院明明在民國87年至101年五度提出相關提案，銓敘部在108年也曾自己提過，是什麼原因導致考試院立場大轉彎？劉建忻回應，是立法院於84年決議，當時也尊重立法院決議；108年時，則是有徵求行政院意見。翁批評，108年的人事長是施能傑，就反對；現在施能傑是銓敘部長，又反對，那現在的人事行政總處願意承擔嗎？蘇俊榮重申，尊重大院審查決議。