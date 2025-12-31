北市港湖激戰區！繼高嘉瑜後 吳欣岱宣布投入2026議員選戰

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026港湖議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不會缺席後，台灣基進秘書長吳欣岱也在臉書宣布，請辭台灣基進秘書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營。圖／引用自吳欣岱臉書
2026港湖議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不會缺席後，台灣基進秘書長吳欣岱也在臉書宣布，請辭台灣基進秘書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營。圖／引用自吳欣岱臉書

2026港湖議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不會缺席後，台灣基進秘書長吳欣岱也在臉書宣布，請辭台灣基進秘書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營。吳欣岱、高嘉瑜雙雙宣布投入選戰後，2026港湖議員選舉，也將重演2024年的「雙姝對決」。

吳欣岱昨天在臉書提到，這個決定不容易，但她相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。在擔任秘書長這段時間，她有幸與許多夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足。很感謝這段歷程，也對仍在崗位上堅守的夥伴抱持深深敬意。

吳說，她越來越感受到，當前社會最緊迫問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是我選擇回到地方的原因。

「卸任不是離開。我仍是台灣基進的一份子，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。」吳欣岱說，接下來，她會把心力放在最具體的地方實踐上。感謝一路同行的夥伴，也請大家繼續提醒她、監督她，別忘了當初為什麼走進政治。

吳欣岱 台灣基進 秘書長

