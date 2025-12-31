快訊

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

憂洩個資欲換身分證字號遭阻 內政部：僅錯誤、重複或特殊情事可變更

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
全台2300多萬筆戶政資料先前外洩，有媒體報導，民眾想換身分證字號，卻被內政部設下重重關卡阻擋。圖／聯合報系資料照
全台2300多萬筆戶政資料先前外洩，有媒體報導，民眾想換身分證字號，卻被內政部設下重重關卡阻擋。圖／聯合報系資料照

全台2300多萬筆戶政資料先前外洩，有媒體報導，民眾想換身分證字號，卻被內政部設下重重關卡阻擋。對此，內政部表示，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏，且我國身分證統一編號採一人一號制度，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

⭐2025總回顧

內政部表示，有關2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏。戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全。

內政部說，還同時透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄也長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

內政部指出，我國身分證統一編號採一人一號之身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部舉例，2017年間就曾有個案藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事，因此該次會議決議身分證字號，為識別個人身分專屬代碼，不宜任意變更。

內政部說，僅諧音不雅等列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。至個資外洩如有遭損害的具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更，而媒體報導個案已進入訴訟程序，內政部將尊重司法判決。

身分證 內政部

延伸閱讀

縣市首長、涉國安者赴陸奔喪限三親等 115年上路

移民署人臉辨識疑用陸製零件 內政部喊停用：將要求廠商說明

新加坡嚴懲詐騙 新法上路最高處24下鞭刑

詐防條例三讀通過 內政部：盡速完成配套 落實執行

相關新聞

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，...

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。