【即時短評】台海緊張、內部對立 民進黨政府要把台灣帶往何處？

民進黨政府曲解憲法，破壞憲政秩序，製造內部政治對立與分裂的同時，台海情勢因外部局勢變化，升高對立，民進黨當局一面操作內部分裂，一面任令兩岸緊張局勢升高。民進黨政府為台灣寫出這樣的政治劇本，朝野同時面對憲政崩壞與兵燹邊緣，對應之道只剩將天文數字的人民血汗錢丟入軍事採購錢坑，卻連起碼的上兵伐謀都不懂，實令人費解。

台海局勢一夕間因為日本政治極右派傾向，與台灣內部的政治局勢同步出現了驚濤駭浪。同時間，國民黨產生新的領導者後，兩岸政治路線從曖昧渾沌，走回清晰。民進黨少數政府不願屈服國會多數政黨意見，幾近暴力般地對待憲法，意欲形塑小國會，行政獨大的威權局面，如今共軍出海演習造成政治壓力，台灣正處於戰後歷史上前所未有的轉折點。

民進黨在2025年發動全台大罷免，執政者製造政治動亂，分裂台灣內部，耗費社會資源，但是人民意志的展現是不認同大罷免，民進黨花了幾個月時間，罷免立委案無一通過，但是民進黨當局仍不思考如何與國會多數黨派妥協與合作，反而更進一步升高對立。

行政院長不副署立法院多數通過的法律，本應守護憲法的大法官，卻舉行不符規定的憲法法庭，這些形同是只要行政部門不高興，立法院院會三讀通過的法案，行政院都可以不遵守，等於是張廢紙。憲法法庭在人數不足下，仍可以宣告憲法訴訟法部分條文違憲， 立法院通過法律，人人可表達異議，但大法官未遵守法定開會程序，逕行否決國會的主張，形同霸道擴權，這幾位不顧程序正義的大法官，將自己降格為當局服務的政治鬥犬，無形之間，癱瘓了我們民主憲政的權力制衡，允許少數不必服從多數，強迫多數服從少數。

新任國民黨主席鄭麗文一改過去多年來國民黨曖昧態度，對於兩岸關係，展現出獨特的戰略定力。鄭麗文將「九二共識」界定為兩岸中國人智慧的最高展現，更是台灣邁向民主，維持和平的基石。人們或許對於鄭麗文重提九二共識當中的一中意涵，有不同見解，但是鄭麗文試圖為了營造兩岸和平的努力，卻不容否認，穩定兩岸局勢應避免分裂兩岸，兩岸和解才能恢復經貿活絡與和平紅利。鄭麗文一改國民黨被動閃躲民進黨對兩岸議題的意識形態攻擊，而是主動以文化同根、政治對話，作為兩岸對話，尋求避戰契機的架構。

民進黨政府將台灣憲政體制鬧到支離破碎，共軍因為美日等外部局勢變化，再次發動環台軍事演習，演習影響台灣局勢，但間接的目的卻是對美日嚴重表態，民進黨當局極力向美日路線靠攏，卻換不到賴清德總統過境美國，豈不怪哉，美日同盟看似對台灣有利，但未能因此降低台海對立，人們不得不問，民進黨政府要把台灣帶往何處？台灣如果成為亞洲烏克蘭，在民進黨鼓動台灣內部政治分裂情況下，一味配合國際強權戰略需求，台灣已成為地緣政治消耗品，民進黨與其同路人只會宣傳對抗，卻忽視如何避戰，台灣若步上烏克蘭戰災後塵，也不是不可能，難道兩敗俱傷的局面，是台灣政府所樂見？

民進黨多年來利用「芒果乾」轉移民怨套利，人們逐漸對於這個綠色芒果乾無感，感受到的只剩下混亂兩字。台灣一面搞暴衝民主憲政，貶抑國會功能，一面又不願意在表達兩岸不分裂的基礎上，尋求兩岸和平，台灣如何能在驚濤駭浪的地緣政治，求得一線生機，顯然民進黨當局沒有做足功課。