柯文哲周五拜會藍綠立委推代理孕母 林月琴：拜會黨團較恰當
民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，盼代理孕母解禁，民眾黨前黨主席柯文哲預計在本周五赴立法院，拜會朝野衛環委員會立委。民進黨立委林月琴表示，確實有接到相關聯繫電話，但若要討論人工生殖法或相關修法方向，「直接來拜會黨團會比較恰當」，而非逐一拜會個別委員。
⭐2025總回顧
民進黨團今上午開記者會，聯訪時林月琴被問及此事，她說，確實有接到相關聯繫電話，但應直接來拜會黨團會比較恰當，且民進黨長期以來對人工生殖議題並非排斥，相關議題過去在黨內政策小組與行政、立法部門之間都曾多次討論，只是若要就重大政策交換意見，透過黨團溝通會更為適當。至於黨團幹事長鍾佳濱也說，黨團看法會以「黨團態度」來面對。
林月琴稍早也在臉書再發文表示，昨天下午有收到訊息，柯文哲要帶陳昭姿來拜會，要來討論人工生殖法，要討論法案當然沒有問題，但她認為直接拜會黨團即可，人工生殖法要討論的議題，從人工生殖專業機構相關評估、人工生殖子女的身份知情權，都需要大量時間討論、研究。
林月琴說，過去兩年，從團體的拜會、座談會、政策小組、行政立法（協調會議）都一直在討論，她與黨團也積極搜集意見、直到上禮拜還召開座談會討論，也一直是黨團的優先法案。
林月琴說，如果要拜會，就直接拜會黨團來溝通，法案討論要理性，她也很樂意和黨團一起與柯主席討論、千萬不要只是因為兩年條款要到了，就想要匆匆忙忙處理。
