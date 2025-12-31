快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

柯文哲周五拜會藍綠立委推代理孕母 林月琴：拜會黨團較恰當

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林月琴表示，確實有接到民眾黨相關聯繫電話，但若要討論人工生殖法或相關修法方向，「直接來拜會黨團會比較恰當」。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林月琴表示，確實有接到民眾黨相關聯繫電話，但若要討論人工生殖法或相關修法方向，「直接來拜會黨團會比較恰當」。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，盼代理孕母解禁，民眾黨前黨主席柯文哲預計在本周五赴立法院，拜會朝野衛環委員會立委。民進黨立委林月琴表示，確實有接到相關聯繫電話，但若要討論人工生殖法或相關修法方向，「直接來拜會黨團會比較恰當」，而非逐一拜會個別委員。

⭐2025總回顧

民進黨團今上午開記者會，聯訪時林月琴被問及此事，她說，確實有接到相關聯繫電話，但應直接來拜會黨團會比較恰當，且民進黨長期以來對人工生殖議題並非排斥，相關議題過去在黨內政策小組與行政、立法部門之間都曾多次討論，只是若要就重大政策交換意見，透過黨團溝通會更為適當。至於黨團幹事長鍾佳濱也說，黨團看法會以「黨團態度」來面對。

林月琴稍早也在臉書再發文表示，昨天下午有收到訊息，柯文哲要帶陳昭姿來拜會，要來討論人工生殖法，要討論法案當然沒有問題，但她認為直接拜會黨團即可，人工生殖法要討論的議題，從人工生殖專業機構相關評估、人工生殖子女的身份知情權，都需要大量時間討論、研究。

林月琴說，過去兩年，從團體的拜會、座談會、政策小組、行政立法（協調會議）都一直在討論，她與黨團也積極搜集意見、直到上禮拜還召開座談會討論，也一直是黨團的優先法案。

林月琴說，如果要拜會，就直接拜會黨團來溝通，法案討論要理性，她也很樂意和黨團一起與柯主席討論、千萬不要只是因為兩年條款要到了，就想要匆匆忙忙處理。

民眾黨前主席柯文哲預計本周五赴立法院拜會朝野衛環委員會立委。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲預計本周五赴立法院拜會朝野衛環委員會立委。圖／聯合報系資料照

林月琴 人工生殖法 法案

延伸閱讀

柯文哲助選第一站曝光 張啓楷預告「這天」將在嘉義市現身

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

京華城案辯結 柯文哲：司法不可變成政治工具

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

相關新聞

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，...

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。