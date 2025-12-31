快訊

國民黨擬闖關黨產條例、眷改條例 民進黨團：侵吞人民400億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今下午將針對國民黨立委提出的黨產條例及眷改條例修正案召集朝野協商。民進黨立院黨團示警，若黨產條例通過，婦聯會等可能被認定為非附隨組織。圖／聯合報系資料照
立法院今下午將針對國民黨立委提出的黨產條例及眷改條例修正案召集朝野協商。民進黨立院黨團示警，若黨產條例通過，婦聯會等可能被認定為非附隨組織。圖／聯合報系資料照

立法院今下午將針對國民黨立委提出的黨產條例及眷改條例修正案召集朝野協商。民進黨立院黨團稍早開記者會示警，若黨產條例通過，婦聯會、救國團可能被認定為非附隨組織，兩者資產合計400億元；另藍委提案放寬眷改條例中對老舊眷村改建的定義，國庫恐損失上千億，嚴重侵害公共利益。

民進黨團今開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨計畫在明年1月2日院會處理黨產條例與眷改條例，表面上是程序性協商，實際卻是為特定對象「開後門」，過去黨產條例只要業務或財務由政黨實質控制，就可被認定為附隨組織，國民黨版本把「或」改成「及」，必須人事、財務及業務經營之法人團體有具體事證，才能被定義為附隨組織，如此一來，除了救國團外、婦聯會也可能會被認定為非附隨組織，兩者合計400億。

鍾佳濱指出，國民黨立院黨團書記長羅智強提眷改條例，將原來只適用於民國69年12月31日之前的限制拿掉，變成只要是條例實施之前的新建眷舍都可併入眷改條例，由國家出資改建；藍委馬文君版本直接把時間限制完全拿掉，只要是認為有改建必要的眷舍都可由國家出資改建， 這叫無限期都更，未來國庫損失的恐怕就不只千億。

鍾佳濱說，國民黨過去在議事上經常用黑箱方式，表現上協商羅智強版本，暗地可能偷渡馬文君版本，如果真的是這樣，1月2日院會表決可能會讓國庫洞開、全民財政失血，這是國家的大災難。

民進黨團副書記長林月琴說，不義之財只有一條正路，就是還給社會，不是還給政黨，讓其拿全民的資源來延命，這不叫做公義，這叫再一次剝奪，「國民黨請覺醒吧！不要再做這樣的事情。」

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，現在羅智強提出的眷改條例修改，把時間限制拿掉並加入法律不確定文字，會創造出一堆得利者，當創造出過多得利者時，眷改基金會無法平衡，也會破壞世代不正義與土地正義問題。不管是眷改條例還是黨產條例，都涉及到轉型正義，民進黨團立場非常堅定，必須守護下一代的轉型正義。

