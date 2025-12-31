政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，象徵從台灣科技實力出發，政府與人民共同努力，胼手胝足，形塑守護國家的群山意象。

行政院指出，行政院賀卡整體配色取自日出時分的柔光與漸層，寓意新年的新旅程與新希望；賀卡中另夾附吳峻德攝影師拍攝的「雪山聖稜線」實景照片，將新年賀卡化為「打造台灣世界級山海旅遊名片」的具體實踐，期盼國內外好友一打開賀卡，就能夠感受到最誠摯的祝福與邀請。

行政院續指，「台灣最美聖稜線」也延伸至行政院牌樓設計，嘗試跳脫傳統元旦「對仗、押韻」的形式，以「歡迎旅人 為山林而來」Explore Taiwan’s Natural Beauty 向國際友人發出邀請，親身感受台灣山林之美。

行政院指出，今年10月30日核定交通部觀光署提出的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN臺灣計畫（115–118年）」，自澎湖漁翁島，串聯嘉南山海圳、阿里山、玉山至花東縱谷，形塑具高度觀光價值的「北回之巔」旅遊軸線；而從東海岸延伸至屏南半島，再到台灣極西點，點線相連、宛如微笑的「微笑南灣」，也正期待來自世界各地旅人的造訪。「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」亦將同步推動。