【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

民進黨的「烏鴉」王世堅又惹賴清德不開心了！他以扶龍王之姿跑去台南挺陳亭妃，又逆風說台北市長蔣萬安赴雙城論壇做得「剛剛好」，眼看綠營就要群起攻之，好在他又說國民黨主席鄭麗文是上天給民進黨最好的禮物。看起來，短期內不會有人叫他滾出民進黨，王世堅顯已進化到2.0版了。

王世堅在兩岸之間的話題不斷，不只金句連發，對於兩岸議題的看法，也有可觀之處。在中共圍台軍演之際，綠營圍攻蔣萬安「前腳剛走，軍演就來」。不過民進黨立委王世堅卻逆風相挺蔣萬安，指蔣赴上海進行城市交流，「這次他做的剛剛好」。在綠營看來，王世堅的說法簡直大逆不道。

更「過分」的是，王世堅還不遠百里跑台南力挺陳亭妃，除了陳水扁之外，王世堅可以說是挺陳的第二人。王世堅不是隨便站台，不僅現場改編自己的小提琴神曲《沒出息》，高唱「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是實實在在、堅定挺妃」，還說不忍陳亭妃在初選過程飽受攻擊，因此決定「撩落去」幫忙出氣。

針對網路上有攻擊指陳亭妃與藍營政治人物同台是「支持國民黨、民眾黨」，甚至被貼上「背骨」標籤。王世堅嗤之以鼻指稱，他覺得基本人性是大家相處的道理，如果照那種神經病的說法，那麼大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？王世堅談話直白，但句句都讓屬意林俊憲的賴清德覺得刺耳，綠營摩拳擦掌上陣，只是早晚的事。

因為歷史殷鑑不遠，今年大罷免失利，王世堅就讓賴清德很不開心。726全敗之後，王世堅就籲請賴清德拜託罷團將823罷免案撤回，還說有帶衛生紙給柯建銘總召，讓柯自己去擦屁股。這番言論慘遭黨內圍剿，綠委王義川開嗆「不服從命令的，滾啦」，林楚茵也砲轟「吃裡扒外就再見不送」。結果王世堅輕描淡寫，說他退不會退黨，但烏鴉印記卻烙得更深了。

這次中共圍台軍演，綠營狠酸蔣萬安，稱雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模軍演是打臉蔣萬安。但綠營沒說的是，蔣萬安28日上午赴上海參與論壇，講的是「科技改變生活」，傍晚就回到台北；接著是綠媒28日晚間播出賴清德的專訪，談的中共這幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到。

接著，解放軍東部戰區29日一早7點半就突然宣布將對台展開「正義使命─2025」軍事演習。我國防部昨天證實，這兩波火箭射擊落點都接近我方24浬鄰接區，相較1996年飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。中共真的沒有越雷池一步？

姑且不論有外媒解讀，中共這次軍演是針對美國宣布對台出售總額高達111億美元的軍售案。但軍售案已宣布十幾天了，真要從時間軸來看，這波軍演是打臉蔣萬安還是賴清德，不是很清楚了嗎？

王世堅說蔣萬安「這次做的剛剛好」，但從另一角度來看，一定是有人「沒有做的剛剛好」。王世堅沒說得清楚，但他可能不敢說清楚，為了不再被嗆滾出民進黨，他趕緊補上鄭麗文的橋段，說大難臨頭時，不分朝野都應對外一致，不該砲口對內，「鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物」。

王世堅和鄭麗文愛鬥嘴，但也素有交情。之前王世堅遭黨內圍剿，鄭麗文還公開聲援他，稱讚他仍有「黨外精神」，但這次王世堅為了避免被三振出局，拿鄭麗文說嘴，也許鄭不會計較，但要認真思考的是「國家為何大難臨頭？」癥結不就是賴清德嗎？依王世堅的邏輯，賴清德難道不是國民黨最好的禮物嗎？