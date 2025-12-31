快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

聯合報／ 主筆室
中共圍台軍演，綠營圍攻台北市長蔣萬安（右）「前腳剛走，軍演就來」，不過民進黨立委王世堅（左）稱蔣赴上海城市交流「做的剛剛好」。圖為兩人昔日在市議會同框。圖／聯合報系資料照片
中共圍台軍演，綠營圍攻台北市長蔣萬安（右）「前腳剛走，軍演就來」，不過民進黨立委王世堅（左）稱蔣赴上海城市交流「做的剛剛好」。圖為兩人昔日在市議會同框。圖／聯合報系資料照片

民進黨的「烏鴉」王世堅又惹賴清德不開心了！他以扶龍王之姿跑去台南挺陳亭妃，又逆風說台北市長蔣萬安赴雙城論壇做得「剛剛好」，眼看綠營就要群起攻之，好在他又說國民黨主席鄭麗文是上天給民進黨最好的禮物。看起來，短期內不會有人叫他滾出民進黨，王世堅顯已進化到2.0版了。 

⭐2025總回顧

王世堅在兩岸之間的話題不斷，不只金句連發，對於兩岸議題的看法，也有可觀之處。在中共圍台軍演之際，綠營圍攻蔣萬安「前腳剛走，軍演就來」。不過民進黨立委王世堅卻逆風相挺蔣萬安，指蔣赴上海進行城市交流，「這次他做的剛剛好」。在綠營看來，王世堅的說法簡直大逆不道。 

更「過分」的是，王世堅還不遠百里跑台南力挺陳亭妃，除了陳水扁之外，王世堅可以說是挺陳的第二人。王世堅不是隨便站台，不僅現場改編自己的小提琴神曲《沒出息》，高唱「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是實實在在、堅定挺妃」，還說不忍陳亭妃在初選過程飽受攻擊，因此決定「撩落去」幫忙出氣。

針對網路上有攻擊指陳亭妃與藍營政治人物同台是「支持國民黨、民眾黨」，甚至被貼上「背骨」標籤。王世堅嗤之以鼻指稱，他覺得基本人性是大家相處的道理，如果照那種神經病的說法，那麼大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？王世堅談話直白，但句句都讓屬意林俊憲的賴清德覺得刺耳，綠營摩拳擦掌上陣，只是早晚的事。

因為歷史殷鑑不遠，今年大罷免失利，王世堅就讓賴清德很不開心。726全敗之後，王世堅就籲請賴清德拜託罷團將823罷免案撤回，還說有帶衛生紙給柯建銘總召，讓柯自己去擦屁股。這番言論慘遭黨內圍剿，綠委王義川開嗆「不服從命令的，滾啦」，林楚茵也砲轟「吃裡扒外就再見不送」。結果王世堅輕描淡寫，說他退不會退黨，但烏鴉印記卻烙得更深了。

這次中共圍台軍演，綠營狠酸蔣萬安，稱雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模軍演是打臉蔣萬安。但綠營沒說的是，蔣萬安28日上午赴上海參與論壇，講的是「科技改變生活」，傍晚就回到台北；接著是綠媒28日晚間播出賴清德的專訪，談的中共這幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到。

接著，解放軍東部戰區29日一早7點半就突然宣布將對台展開「正義使命─2025」軍事演習。我國防部昨天證實，這兩波火箭射擊落點都接近我方24浬鄰接區，相較1996年飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。中共真的沒有越雷池一步？

姑且不論有外媒解讀，中共這次軍演是針對美國宣布對台出售總額高達111億美元的軍售案。但軍售案已宣布十幾天了，真要從時間軸來看，這波軍演是打臉蔣萬安還是賴清德，不是很清楚了嗎？

王世堅說蔣萬安「這次做的剛剛好」，但從另一角度來看，一定是有人「沒有做的剛剛好」。王世堅沒說得清楚，但他可能不敢說清楚，為了不再被嗆滾出民進黨，他趕緊補上鄭麗文的橋段，說大難臨頭時，不分朝野都應對外一致，不該砲口對內，「鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物」。

王世堅和鄭麗文愛鬥嘴，但也素有交情。之前王世堅遭黨內圍剿，鄭麗文還公開聲援他，稱讚他仍有「黨外精神」，但這次王世堅為了避免被三振出局，拿鄭麗文說嘴，也許鄭不會計較，但要認真思考的是「國家為何大難臨頭？」癥結不就是賴清德嗎？依王世堅的邏輯，賴清德難道不是國民黨最好的禮物嗎？ 

王世堅 賴清德 蔣萬安

延伸閱讀

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

聯合報黑白集／王世堅與苗博雅

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

相關新聞

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，...

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。