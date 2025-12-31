快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

張文無差別攻擊事件釀4死，立法院司委會今邀請法務部等機關進行「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」專題報告，國民黨立委吳宗憲說，提高見警率防範隨機殺人，但法務部不執行死刑「警察累死，法務部裝死」，法務部長鄭銘謙聞言抗議，雙方爆口角。

⭐2025總回顧

吳宗憲表示，張文、鄭捷都是孤立型人格，不會在社群媒體預告將要殺人，法務部表示要整合警政、衛政系統並提高見警率加以防範，不過，司法官學院9年前即作過「隨機殺人研究報告」，報告指有73%的隨機殺人犯都有前科紀錄，但法務部未善利用。

吳宗憲說，像張文雖沒有重大犯罪紀錄，但張是通緝犯，還可以租房子、住旅館，滿街「趴趴走」的通緝犯檢察官不去抓，吳說，例如先前苗栗隨機殺人案凶嫌就有毒品前科，質疑法務部花100萬元作的研究報告沒有發生預防犯罪功效。

吳宗憲說，不願執行死刑等於在餵養殺人犯，批監獄已成為「國立養生村」，還並批評台灣高檢署於「張文案」事發後成立督導小組是虛設；吳說，提高見警率是「警察累死、法務部裝死」，表示法務部躲在冷氣房想辦法讓死囚可以逃死。

鄭銘謙回應說，對吳宗憲的形容他要表示嚴正抗議「請吳委員更正說法」；鄭說，1219事件發生後，主任檢察官帶著檢察官去逮人，各地檢署相關恐嚇案件已偵辦37件，聲押14人另安置1人、起訴5人，檢察官有在全力偵辦。

鄭銘謙說，吳宗憲指法務部在裝死「請問你有證據嗎？」鄭說，檢察官對於惡性重大的罪犯本就會具體求重刑，針對憲判8號的死刑判決，最高檢察官正研議是否提非常上訴「我任內有執行死刑」，另批評吳宗憲「你也當過檢察官，怎麼說這種話？」

法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片

法務部 檢察官 殺人案

延伸閱讀

星級評論／曹西平人生看似灑脫 離開演藝圈5年背藏「鬱」症造成的執念

吳宗憲立競選看板 副議長現身相挺…議長張勝德：我們是堅定的藍藍合

影／首面看板亮相宣示參選決心 吳宗憲：爭取提名 帶宜蘭走新路

影／拚提名！吳宗憲掛競選看板 副議長現身喊話團結：同志要有高度

相關新聞

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

迎接2026，行政院公布新年賀卡，設計以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，...

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。