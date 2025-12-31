吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

張文無差別攻擊事件釀4死，立法院司委會今邀請法務部等機關進行「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」專題報告，國民黨立委吳宗憲說，提高見警率防範隨機殺人，但法務部不執行死刑「警察累死，法務部裝死」，法務部長鄭銘謙聞言抗議，雙方爆口角。

吳宗憲表示，張文、鄭捷都是孤立型人格，不會在社群媒體預告將要殺人，法務部表示要整合警政、衛政系統並提高見警率加以防範，不過，司法官學院9年前即作過「隨機殺人研究報告」，報告指有73%的隨機殺人犯都有前科紀錄，但法務部未善利用。

吳宗憲說，像張文雖沒有重大犯罪紀錄，但張是通緝犯，還可以租房子、住旅館，滿街「趴趴走」的通緝犯檢察官不去抓，吳說，例如先前苗栗隨機殺人案凶嫌就有毒品前科，質疑法務部花100萬元作的研究報告沒有發生預防犯罪功效。

吳宗憲說，不願執行死刑等於在餵養殺人犯，批監獄已成為「國立養生村」，還並批評台灣高檢署於「張文案」事發後成立督導小組是虛設；吳說，提高見警率是「警察累死、法務部裝死」，表示法務部躲在冷氣房想辦法讓死囚可以逃死。

鄭銘謙回應說，對吳宗憲的形容他要表示嚴正抗議「請吳委員更正說法」；鄭說，1219事件發生後，主任檢察官帶著檢察官去逮人，各地檢署相關恐嚇案件已偵辦37件，聲押14人另安置1人、起訴5人，檢察官有在全力偵辦。