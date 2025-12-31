提降低罷免總統門檻挨批鬥爭 翁曉玲反嗆綠：怎不說大罷免鬥爭立委？

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委批是打造鬥爭工具來「鬥爭總統」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷免時，怎麼都沒有想到是在鬥爭立委？若照「立委做不好就換人」的邏輯，那大家認為總統做不好而提案罷免，也是有正當性。

翁曉玲提「罷免總統修憲案」，認為人民也應有權能直接提案罷免總統，只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，就可提出總統、副總統罷免案，還給人民完整罷免權。民進黨立委林宜瑾昨天批評，此舉根本是為自己量身訂做政治鬥爭工具；也有綠營人士直言，就是意在「鬥爭總統」。

翁曉玲今天上午出席立法院司法及法制委員會前，接受媒體聯訪時回應，民進黨政府在發動大罷免的時候，怎麼都沒有想到是在鬥爭立委？憲法保障所有人行使直接民權還有罷免權，像立委縣市長都是只要有一定比例人民連署，就可以直接提案，而總統也是早就直接民選，罷免權上卻要先透過立法院來提案，之後才能交由人民行使罷免權。既然人民罷免權不完整，那就有修憲的必要，還給人民完整的罷免總統權。