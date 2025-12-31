黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人員法草案」。民眾黨立委黃國昌質疑，監察院長陳菊為何可以持續請假？所以就需要有專法來規範；監察院代表回應，還要將其它假別都放進去，都是按照規則來請假。

黃國昌批評，依據「公務人員請假規則」第5條，公務人員請延長病假可留職停薪，但超過一年仍未痊癒，應依法規辦理退休、退職或資遣，若因執行職務且情況特殊者，得由機關長官審酌延長，以一年為限。那為何陳菊可以持續請假超過一年？

考試院銓敘部長施能傑表示，休假請完以後，兩年以內可以請到一年假期，目前還沒滿一年，個案情況還要實際再去了解。監察院人事室主任劉佳慧則說，事假、病假、特休等也都要放進去一同計算，都是按照規則來做。黃國昌抨擊，所以要先扣掉65天假外還有一年？身為法律人真的聽不下去，所以目前就是沒有專法規範，這樣的長假變成政治選擇，而非法律上可去職的理由。

黃國昌還質疑，監察院秘書長依照監察院組織法是由誰提名？為何院長請假仍能提人選？劉佳慧回應，有循程序簽咨文給總統。黃國昌指出，目前任命的秘書長黃適卓曾因發表不實言論被判刑，這樣的人還掌監察秘書長？應先整肅自己的官箴。

黃國昌感嘆，現在監察院找這種人當秘書長沒關係、院長請假超過一年也沒關係，社會對監察院這種地方已經沒有期待，現在存在的目的已經淪為政治疏洪道。監察院過去為了爭取預算，承諾9月就要處理「公務車事件」的結果，處理到現在12月了，錢騙到了以後能拖就拖，大家胡搞瞎搞，國家還有什麼官箴？