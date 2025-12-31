快訊

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

1219隨機殺人案後男貼文「爽！這是開始而已」 恐嚇公眾罪起訴求重刑

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌質疑，監察院長陳菊為何可以持續請假超過一年？記者李成蔭／攝影
民眾黨立委黃國昌質疑，監察院長陳菊為何可以持續請假超過一年？記者李成蔭／攝影

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人員法草案」。民眾黨立委黃國昌質疑，監察院長陳菊為何可以持續請假？所以就需要有專法來規範；監察院代表回應，還要將其它假別都放進去，都是按照規則來請假。

⭐2025總回顧

黃國昌批評，依據「公務人員請假規則」第5條，公務人員請延長病假可留職停薪，但超過一年仍未痊癒，應依法規辦理退休、退職或資遣，若因執行職務且情況特殊者，得由機關長官審酌延長，以一年為限。那為何陳菊可以持續請假超過一年？

考試院銓敘部長施能傑表示，休假請完以後，兩年以內可以請到一年假期，目前還沒滿一年，個案情況還要實際再去了解。監察院人事室主任劉佳慧則說，事假、病假、特休等也都要放進去一同計算，都是按照規則來做。黃國昌抨擊，所以要先扣掉65天假外還有一年？身為法律人真的聽不下去，所以目前就是沒有專法規範，這樣的長假變成政治選擇，而非法律上可去職的理由。

黃國昌還質疑，監察院秘書長依照監察院組織法是由誰提名？為何院長請假仍能提人選？劉佳慧回應，有循程序簽咨文給總統。黃國昌指出，目前任命的秘書長黃適卓曾因發表不實言論被判刑，這樣的人還掌監察秘書長？應先整肅自己的官箴。

黃國昌感嘆，現在監察院找這種人當秘書長沒關係、院長請假超過一年也沒關係，社會對監察院這種地方已經沒有期待，現在存在的目的已經淪為政治疏洪道。監察院過去為了爭取預算，承諾9月就要處理「公務車事件」的結果，處理到現在12月了，錢騙到了以後能拖就拖，大家胡搞瞎搞，國家還有什麼官箴？

監察院 黃國昌 秘書長

延伸閱讀

府批在野黨不做正事 民眾黨逐一反駁

黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

批賴總統誣指沒道歉 黃國昌轟小孬孬：下午提告

鄭麗文盼明年徵召李四川選新北 黃國昌：國民黨內程序還沒有啟動

相關新聞

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

為讓政務人員恪守行政中立，並避免有違法及廢弛職務等行為，國民黨立委提案立專法規範，立法院司法及法制委員會今天審查「政務人...

提案罷免總統修憲遭綠質疑 翁曉曉反嗆：大罷免就不是政治鬥爭？

國民黨立委翁曉玲昨天提出修憲案，主張經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可對總統提出罷免案，遭民進黨質疑是為...

兩岸共打名存實亡 政府搞意識型態百姓受害

雙城論壇歷經波折，28日終於在大陸上海市登場，台北市長蔣萬安短短半天行程，在論壇上誠摯呼籲，希望將來談起台灣海峽時，不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平，語重心長。隔天中共就進行高規格軍演，敵意未見稍減，兩岸劍拔弩張，就怕擦槍走火。 沒人會否認，兩岸的僵局與對立，在民進黨執政這10年日益惡化，「一息尚存」的雙城論壇，仍帶來多少實質效益，大家心知肚明；兩岸會不會兵戎相見，不得而知，但因政治帶來的敵對和仇恨，社會早就付出代價，人民已經受害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。