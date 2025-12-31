鍾佳濱指傭兵才為錢打仗 徐巧芯要求道歉：幫軍人加薪如挖綠祖墳

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照
立法院三讀通過軍人加薪相關法案，行政院未依法編列預算執行之外，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱又說，只有僱傭兵才是看薪水打仗。鍾此言引發國民黨立委徐巧芯批評，她表示，鍾口不擇言，應向國軍道歉，如當年賴清德叫照服員做功德，幫志願役士兵加薪，怎麼像挖民進黨祖墳一樣反對？

鍾佳濱表示，軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵是看酬勞去打仗。過去從前總統蔡英文到賴清德總統都很都很重視國軍，國防部長顧立雄還被笑稱是「福利熊」，表示他重視國軍待遇。

針對鍾佳濱說法，徐巧芯說，鍾佳濱口不擇言，應向國軍道歉。賴清德、行政院長卓榮泰不幫國軍加薪，鍾佳濱大概也不知道該如何護航了，於是口不擇言，說什麼「只有僱傭兵才會為錢打仗」，就是當年賴清德叫照服員低薪就當作功德的惡化版，連出生入死，也當做功德嗎？不知道這話聽在顧立雄耳裡，會是什麼滋味，要做功德，也應該是部長先做，還是乾脆明年國防部人事費都刪一刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢。

徐巧芯指出，鍾佳濱不但說幹話，還兼沒常識，真正的僱傭兵，年薪行情起碼9萬美元，根據危險與專業，數十萬美元大有人在，換算成台幣月薪，那是至少23萬元以上，我國志願役士兵，月薪3、4萬元，一個月幫加1.5萬元，怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？

徐巧芯表示，賴清德口口聲聲說要對軍人好一點，如今解放軍又在台海演習，國軍弟兄是真的拿命在拚，鍾佳濱真的不必為了瞎護航，自取其辱，也羞辱國軍。

徐巧芯強調，在國軍弟兄辛苦反制共軍軍演的同時，我們也應該思考，如果沒有這些為了國人出生入死放棄自由的軍人們，如何守護國家？支持軍人擁有合理、合法的薪水，要求政府依法執政，做軍人弟兄最大的後盾，就是支持國防的最佳方式。

