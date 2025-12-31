【專家之眼】台宏復交能挽救該國養蝦產業？

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選新總統，是否兌現選前承諾和台灣復交，進而讓該國養殖白蝦，以「高價」及「大量」重返台灣市場，解當地養蝦產業的困境，受到外界關注。

白蝦養殖是宏國的重要產業，不僅占國內生產總值的2.2%，每年創造2.8億美元的收入，還直接為2萬人提供就業機會。台宏斷交後，隨著台灣市場的喪失、環境脆弱性和市場進入變得愈來愈困難，導致該國養蝦產業陷入困境。

台宏斷交一年後，宏都拉斯蝦類出口總量降為2.9萬公噸，總額2.06億美元，低於前一年的3.58萬公噸，總額2.66億美元；中國從宏都拉斯進口白蝦總額僅1,100萬美元，遠低於預期，無論是新市場或與中國的貿易協議，都未能填補台灣撤離後留下的空白，引發蝦農不滿牽動大選結果。

去年台灣進口白蝦總量30,514公噸中，來自厄瓜多（10,508公噸），巴拿馬（8,098公噸），泰國（3,870公噸）均已超越宏都拉斯，平均每公斤蝦價（厄瓜多6.04美元、巴拿馬6.52美元、泰國6.52美元），均高於宏都拉斯（5.47美元）。

台宏一旦復交，台灣政府應該會透過宏國白蝦進口零關稅，調高宏國進口配額和平均單價，並儘速推出協助該國蝦農的具體措施，來回應新政府的善意，讓復交具有實際的經濟意義，而不僅僅是政治象徵，或可暫解宏國養蝦產業燃眉之急：惟該國養蝦產業問題重重，想真正脫離泥淖，走向復甦之路，仍存在諸多變因，需要宏國政府用心解決：

1.內部因素：宏國養蝦產業普遍存在蝦苗存活率低、疾病風險增加、加值產品加工能力有限、可追溯性未落實、環境壓力，加以當地蝦飼料、能源和勞動力成本均比許多蝦類生產國高得多，有待全面改善；該國想要振興養蝦產業根本之道在於提高養殖經營效率、加強加工量能、增強出口透明度、加大研發投入等，台灣政府可以有著力之處。

2.外部因素：為配合美國，歐盟等主要蝦類進口國，加強對可持續和符合食安規範蝦類採購的監管，厄瓜多、中國、印度、越南和印尼等主要養蝦國家均實施了認證項目，以確保符合生態和食品安全標準，以利外銷；例如印度的「最佳水產養殖規範」、越南的「全球水產養殖聯盟認證」、泰國的「泰國優質蝦」、中國的「良好水產養殖規範」。沃爾瑪、樂購和家樂福等全球主要零售商也支持銷售認證蝦，宏都拉斯想要順利拓展台灣以外的國際市場，應嚴格執行國際認可的養殖蝦安全認證機制，尤其蝦類整個供應鏈必須確保透過提供具體、可信的認證，讓行銷內容與產品實際情況相符，避免「漂綠」行為。而國際蝦價波動，也會牽動宏國白蝦的外銷和利潤。

3.台灣因素：台灣除了是高價白蝦進口地區外，在育種、養蝦技術、加值加工暨食安認證等領域，於國際有相當不錯的口碑，可以組建專家團隊，協助當地養蝦技術改進，鼓勵企業前往當地投資，並考慮設立「台宏蝦類創新基金｣，專款專用，提供小型養蝦戶低利融資，全面提升養蝦技術和經營效能，實質增加蝦農收益。

4.中國因素：中國仍是全球白蝦最重要的進口市場之一，擁有極大的話語權，面對未來國際白蝦市場競爭更趨白熱化，失去該市場對宏國白蝦出口的影響，應不只是幾千公噸數量而已，中國還有許多政策工具可用，不容輕忽。

5.美國因素：近期川普給予阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多部分進口商品豁免或調降關稅，但不包括宏都拉斯，將影響到宏國與他們在國際市場的競爭，川普是否給予友好的新總統優惠，值得關注。

宏國蝦農能否迎來轉機過上好日子，考驗還在後頭！