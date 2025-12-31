聽新聞
0:00 / 0:00

人臉辨識爆陸製 移民署停用

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

移民署採購的研勤科技人臉辨識設備遭爆使用大陸零件，恐有國安疑慮。內政部昨天表示，將要求廠商說明爭議零件對資通訊安全影響性，尚未確認結果前，不會使用該設備、移民署全面停用。民進黨立委認為，應徹底檢視整個供應鏈來源；在野立委則酸說，政府連內控都做不好。

⭐2025總回顧

研勤科技昨發聲明指出，符合台灣製造規範，關鍵零組件皆採台灣廠商解決方案，包含聯發科、瑞昱等，記憶體則為韓國。

內政部表示，內政部及所屬機關均高度重視資通訊安全，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備的驗收均依政府採購法及採購契約等相關規定辦理，要求廠商提供相關證明文件並切結重要零組件不得為中國製造。

為確保資通訊安全，內政部強調，將要求廠商說明媒體報導的爭議零件對資通訊安全影響性，後續將視實際審認結果依法辦理，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線落實。

民進黨立委陳冠廷認為，人臉辨識屬於高度敏感的生物特徵資料，只要系統涉及陸製零組件，就不能等到發生問題才處理，應以最高標準事前防範，「要徹底檢視整個供應鏈來源，確保沒有資安疑慮」。

國民黨立委賴士葆表示，移民署務必要查清楚廠商是否使用陸資系統，畢竟移民署也是國安單位的一環，怎麼會有標案違反中央自己不能使用陸資的規定，豈不是打臉自己？

民眾黨團副總召張啓楷表示，移民署人臉辨識疑用陸製零件，是否影響移民署人員的關鍵個資外流中國大陸，內政部務必要查清楚，「民進黨政府屢次說抗中保台，卻常連這種內控都做不好，豈不是欺騙國人？」

移民署 AI

延伸閱讀

鳥嘴潭上游申設垃圾掩埋場 立委痛批水利署、環團怒轟南投縣府雙面人

柯文哲助選第一站曝光 張啓楷預告「這天」將在嘉義市現身

黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心

相關新聞

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣...

賴總統未道歉 白營提告求償百萬

針對賴清德總統指民眾黨讚揚俄國總統普亭、擁抱中國國家主席習近平一事，民眾黨主席黃國昌前天要求賴總統廿四小時內道歉，否則提...

人臉辨識爆陸製 移民署停用

移民署採購的研勤科技人臉辨識設備遭爆使用大陸零件，恐有國安疑慮。內政部昨天表示，將要求廠商說明爭議零件對資通訊安全影響性...

被轟不挺國防 林沛祥：支持不等於照單全收 賴總統應走進立院說清楚

預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，數度在立法院程序委員會被暫緩列案。國民黨立...

國防特別預算第五度受阻 行政院：中共挑釁軍演 立院更應團結

立法院程序委員會30日第五度阻擋《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》法案排入委員會審查，也未將行政院所提院版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。