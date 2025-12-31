夏立言批賴總統「擇惡固執」

兩岸情勢嚴峻，國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長夏立言昨天批評，賴總統是「擇惡固執」的人，不管對台灣人民與整體利益有多大傷害，他都不會在意，因此，他對目前政府的期望不高；任何人如果對賴總統還有幻想，「真的可以放下」。

中共對台軍演，夏立言昨接受廣播專訪表示，反對任何形式的軍演影響到國民的生活；雙方也必須好好想一想，類似這樣的動作，對兩岸關係到底有什麼好處？為何會引起中國大陸這樣的強烈反應，雙方都應該好好檢討。

針對目前的兩岸情勢，夏立言表示，任何人如果對賴總統還有幻想，真的可以放下；以賴總統過去這段時間的作為，以及在政壇上的紀錄，他就是「擇惡固執」的人，決定的事情就會繼續堅持做下去，不管對台灣人民、對台灣整體的利益有多大傷害，他都不會再在意。

夏立言也說，賴總統身邊的人很多又是唯唯諾諾，所以到目前為止，他對政府抱的期望並不高；反對黨必須要團結，要有力量、有技巧地來告訴台灣民眾，目前政府的所做所為，對台灣的傷害是什麼。

此外，國民黨主席鄭麗文表達，盼明年上半年訪美、訪陸，並以去北京為優先。夏立言認為，現在去不是壞的時機。