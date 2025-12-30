快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

經發會討論少子女化對策 卓揆指示擴大執行兒少發展帳戶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前中）、副院長鄭麗君（前右）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與金仁寶集團總裁許勝雄（前左）、緯創董事長林憲銘（後左三）等人合影。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（前中）、副院長鄭麗君（前右）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與金仁寶集團總裁許勝雄（前左）、緯創董事長林憲銘（後左三）等人合影。記者林澔一／攝影

行政院經濟發展委員會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，針對少子女化議題，行政院長卓榮泰指出，從「孕養育住職」減輕育兒與居住負擔，並成立「兒少及家庭支持署」統籌兒少保護、托育；對於朝野仿效「川普帳戶」推出兒童帳戶，卓僅稱，將擴大執行既有的兒少未來教育與發展帳戶，並定期檢討成效。

⭐2025總回顧

此次顧問會議聚焦供水穩定、少子女化、六大區域產業及生活圈等議題，盼透過水資源、產業、人力與人口政策，推動區域均衡發展。卓榮泰指出，政府以「六大區域產業及生活圈」為國家區域產業發展上位政策，規劃152項重大建設，推動供水、供電、社宅、教育、交通、文化、醫療、生活、淨零及廢棄物設施。

針對布建產業發展所需人力與人才，卓榮泰表示，開發本國多元勞動力、擴大招收國際生、鎖定延攬具台灣經驗的產業及科研人才、跨部會精準攬才，以及放寬自海外引進或將資深移工轉為外國技術人力等，都是重要策略，同時配合「AI新十大建設」，培育足夠新世代及產業實作AI人才，促進全民AI賦能與產業轉型升級。

促進區域均衡發展的供水治理行動計畫方面，卓榮泰提到，經濟部已在「水及流域永續發展行動計畫」擬定6年穩定供水計畫，透過多元水源開發、珍珠串計畫及科技造水等三大主軸，寶產業發展用水，並提前啟動「水及流域永續推動小組」，強化全國供水規劃與調度，整合水庫、再生水、海水淡化、伏流水及跨區供水調度。

少子女化對策推動部分，卓院長說，2026年至2029年推動的「我國少子女化對策計畫2.0」，從「孕養育住職」達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等政策目標，衛福部也將成立「兒少及家庭支持署」，規劃兒少保護、托育、家庭支持與健康政策。

近期朝野立委爭相仿效美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」，事實上，前總統蔡英文任內已開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，迄今已8年。卓榮泰說，政府已實施兒少未來教育與發展帳戶，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，予以有效改進，有效銜接社會需求。

此次顧問會議除了卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫及政務委員葉俊顯、吳誠文外，身兼均衡台灣組召集人的工總名譽理事長許勝雄、共同召集人施振榮、劉揚偉，以及顧問何春盛、利明献、吳政忠、林憲銘、花敬群、高新明、張建一、黃日燦、魏雅庵、潘思亮皆與會。

帳戶 兒少 卓榮泰 行政院 吳政忠 吳誠文 鄭麗君

延伸閱讀

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

相關新聞

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣...

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

賴清德總統日前接受媒體專訪，表示在野黨公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

國防特別預算第五度受阻 行政院：中共挑釁軍演 立院更應團結

立法院程序委員會30日第五度阻擋《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》法案排入委員會審查，也未將行政院所提院版...

經發會討論少子女化對策 卓揆指示擴大執行兒少發展帳戶

行政院經濟發展委員會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，針對少子女化議題，行政院長卓榮泰指出，從「孕養育住職」減輕育兒與居...

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

共軍近日在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團今表示，任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。