經發會討論少子女化對策 卓揆指示擴大執行兒少發展帳戶

行政院經濟發展委員會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，針對少子女化議題，行政院長卓榮泰指出，從「孕養育住職」減輕育兒與居住負擔，並成立「兒少及家庭支持署」統籌兒少保護、托育；對於朝野仿效「川普帳戶」推出兒童帳戶，卓僅稱，將擴大執行既有的兒少未來教育與發展帳戶，並定期檢討成效。

此次顧問會議聚焦供水穩定、少子女化、六大區域產業及生活圈等議題，盼透過水資源、產業、人力與人口政策，推動區域均衡發展。卓榮泰指出，政府以「六大區域產業及生活圈」為國家區域產業發展上位政策，規劃152項重大建設，推動供水、供電、社宅、教育、交通、文化、醫療、生活、淨零及廢棄物設施。

針對布建產業發展所需人力與人才，卓榮泰表示，開發本國多元勞動力、擴大招收國際生、鎖定延攬具台灣經驗的產業及科研人才、跨部會精準攬才，以及放寬自海外引進或將資深移工轉為外國技術人力等，都是重要策略，同時配合「AI新十大建設」，培育足夠新世代及產業實作AI人才，促進全民AI賦能與產業轉型升級。

促進區域均衡發展的供水治理行動計畫方面，卓榮泰提到，經濟部已在「水及流域永續發展行動計畫」擬定6年穩定供水計畫，透過多元水源開發、珍珠串計畫及科技造水等三大主軸，寶產業發展用水，並提前啟動「水及流域永續推動小組」，強化全國供水規劃與調度，整合水庫、再生水、海水淡化、伏流水及跨區供水調度。

少子女化對策推動部分，卓院長說，2026年至2029年推動的「我國少子女化對策計畫2.0」，從「孕養育住職」達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等政策目標，衛福部也將成立「兒少及家庭支持署」，規劃兒少保護、托育、家庭支持與健康政策。

近期朝野立委爭相仿效美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」，事實上，前總統蔡英文任內已開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，迄今已8年。卓榮泰說，政府已實施兒少未來教育與發展帳戶，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，予以有效改進，有效銜接社會需求。

此次顧問會議除了卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫及政務委員葉俊顯、吳誠文外，身兼均衡台灣組召集人的工總名譽理事長許勝雄、共同召集人施振榮、劉揚偉，以及顧問何春盛、利明献、吳政忠、林憲銘、花敬群、高新明、張建一、黃日燦、魏雅庵、潘思亮皆與會。