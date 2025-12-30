聽新聞
國防特別預算第五度受阻 行政院：中共挑釁軍演 立院更應團結
立法院程序委員會30日第五度阻擋《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》法案排入委員會審查，也未將行政院所提院版《財政收支劃分法》，以及國安法案包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案》、《社會秩序維護法部分條文修正草案》等排入議程。
對此，行政院發言人李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中共正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。
李慧芝說，然而立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。
李慧芝也說，政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院感到非常遺憾。
