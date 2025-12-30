快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別預算第五度受阻 行政院：中共挑釁軍演 立院更應團結

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院程序委員會30日第五度阻擋《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》法案排入委員會審查，也未將行政院所提院版《財政收支劃分法》，以及國安法案包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案》、《社會秩序維護法部分條文修正草案》等排入議程。

⭐2025總回顧

對此，行政院發言人李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中共正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝說，然而立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝也說，政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院感到非常遺憾。

立法院 李慧芝 國安 國防部 中共 財劃法

延伸閱讀

經發會顧問會議聚焦少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

相關新聞

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣...

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

賴清德總統日前接受媒體專訪，表示在野黨公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

國防特別預算第五度受阻 行政院：中共挑釁軍演 立院更應團結

立法院程序委員會30日第五度阻擋《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》法案排入委員會審查，也未將行政院所提院版...

經發會討論少子女化對策 卓揆指示擴大執行兒少發展帳戶

行政院經濟發展委員會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，針對少子女化議題，行政院長卓榮泰指出，從「孕養育住職」減輕育兒與居...

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

共軍近日在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團今表示，任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。