贈水果給議員…綠喊話要中央總預算快付委 蔣萬安尷尬回1句話

明天就是跨年夜，北市長蔣萬安今與議長戴錫欽致贈水果，給辛苦審查預算的議員們。民進黨議員林延鳳、洪健益、李建昌等人當場喊話蔣萬安，希望蔣萬安發揮影響力，讓中央總預算趕快付委審查，蔣只能尷尬回「我現在又不是立委...」，李建昌反回「你老大誒！」

另外，民進黨議員許淑華則緊追著蔣萬安，問共軍圍台軍演一事，要蔣萬安簡單意見，場面一度尷尬，一旁的民眾黨議員林珍羽緩頰，指這是賴總統職責。

台北市政府明年度總預算案，目前北市議會各委員會如火如荼審查，蔣萬安今下午兩點半與副市長林奕華、秘書長李泰興等人赴議會送水果慰問。

警政衛生委員會的民進黨議員林延鳳當著蔣萬安的面，表示委員會剛好討論到衛生局人員首都加給，衛生局稱有發文衛福部，但因牽扯到衛福部預算，林跟蔣萬安說，請國民黨立委們「快一點審議，學學我們台北市議會！」

慰問工務委員會時，民進黨議員李建昌也向蔣萬安喊話，表示北市議會的工務委員會審各局處預算，今下午都已二讀，「希望蔣萬安發揮影響力，希望中央總預算趕快付委審查，好不好」，一旁的蔣萬安只能尷尬回「我現在又不是立委...」，李建昌反回說「你老大誒！」旁邊的民進黨議員洪健益也說，「你（蔣萬安）叫我們審預算，中央沒有過，沒有錢也沒有用。」