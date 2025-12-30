蔣萬安赴北市議會送水果 遭嗆「雙城論壇回來就軍演」反應曝光
台北市長蔣萬安下午前往台北市議會與議長戴錫欽一同到正在審查市府預算的民政、財政、教育、交通、警政衛生、公務等六個委員會送水果，感謝議員審查的辛勞。
蔣萬安在抵達台北市議會時，面對外界質疑蔣萬安才赴上海參加雙城論壇返台，中共解放軍東部戰區就宣布以「正義使命-2025」之名軍事演習。唯民進黨立委王世堅逆風挺蔣萬安，稱認為蔣萬安這次做的剛剛好，對此蔣萬安緊閉雙唇未回應即步入議會。
隨後蔣萬安在戴錫欽的陪同，到各委員會送水果致意，最後送到在民政委員時，主持會議的許淑華則當面詢問蔣萬安，為何去了上海雙城論壇，中國馬上軍演，蔣萬安對此同樣微笑未回應。
