綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣代表台北跟上海城市交流，「這次他做的剛剛好」。蔣萬安今被問王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，無正面回應。

雙城論壇周日登場，市長蔣萬安當日來回，不過雙城結束後，中共解放軍東部戰區發言人昨突然宣布展開「正義使命-2025」演習。蔣萬安昨受訪嚴厲譴責；也向賴清德總統喊話，表示為政者也應該要克制，以民為本，為政者責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

不過多位民進黨立委昨天猛批蔣萬安，表示蔣才剛辦完雙城，中國大陸就狠狠打臉，唯獨民進黨立委王世堅今天幫蔣萬安說緩頰，表示蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，「這次他做的剛剛好」，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

對於王世堅逆風相挺，蔣萬安今天赴議會送水果慰問議員審查預算，媒體問及此事，蔣萬安連八度說謝謝，沒有正面回應。