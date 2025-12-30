快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今被問民進黨立委王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，無正面回應。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今被問民進黨立委王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，無正面回應。記者林麗玉／攝影

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣代表台北跟上海城市交流，「這次他做的剛剛好」。蔣萬安今被問王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，無正面回應。

⭐2025總回顧

雙城論壇周日登場，市長蔣萬安當日來回，不過雙城結束後，中共解放軍東部戰區發言人昨突然宣布展開「正義使命-2025」演習。蔣萬安昨受訪嚴厲譴責；也向賴清德總統喊話，表示為政者也應該要克制，以民為本，為政者責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

不過多位民進黨立委昨天猛批蔣萬安，表示蔣才剛辦完雙城，中國大陸就狠狠打臉，唯獨民進黨立委王世堅今天幫蔣萬安說緩頰，表示蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，「這次他做的剛剛好」，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

對於王世堅逆風相挺，蔣萬安今天赴議會送水果慰問議員審查預算，媒體問及此事，蔣萬安連八度說謝謝，沒有正面回應。

蔣萬安 民進黨 王世堅 雙城論壇 賴清德

延伸閱讀

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責...也喊話賴總統

相關新聞

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣...

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

賴清德總統日前接受媒體專訪，表示在野黨公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

共軍近日在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團今表示，任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人...

經發會顧問會議觸及少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，會中觸及少子女化議題，該組共同召集人、宏碁創辦人施振榮指出，應讓年輕人生小...

遠見調查 2027中共武力犯台說 逾5成民眾不信逾6成同意兩岸領袖會面

賴清德總統日前表示，「北京可能於2027年完成或具備全面武力犯台能力」。遠見於2025年歲末進行「2026民心動向調查」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。