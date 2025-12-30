快訊

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團書記長王威元。本報資料照片

共軍近日在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團今表示，任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人民利益，勢必衝擊社會觀感與區域和平，對此嚴正表達反對。不過黨團也強調，民進黨政府必須正視，中共軍演並非情緒性行動，而是依其自身戰略節奏與戰術佈局，演練對外拒止的軍事能力，目的在於防範外國軍力介入台海。

⭐2025總回顧

國民黨團書記長王威元指出，面對這樣的現實，台灣的因應之道，應是依自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國需求、追隨對岸軍事擴張，或流於口號式對抗，尤其我方已支付上千億元給美方，但多項對台軍售裝備至今未能如期交付，政府更應誠實面對國防資源配置與建軍節奏的現實限制，而不是僅以口號安撫民心，甚至以激進論述進行政治動員。

副書記長黃心華批評，回顧民進黨在馬政府時期，曾因M503民航航道問題，嚴厲指控國民黨「喪權賣台」、造成國防破口，但當年經兩岸協商後，爭議即獲得控管；反觀民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高、距離本島愈來愈近，本次甚至觸及我方領海範圍，民進黨卻只剩口頭叫囂，還反過來消費在野黨，完全不願檢討自身執政責任。

副書記長蔡健棠指出，面對外部威脅，台灣除務實強化真正需要的防衛能力，也必須清楚認知，兩岸關係絕非只有「喊殺喊打」一條路。民進黨長期拒絕思考多元管道，善用交流與對話，反而不斷向民眾灌輸「衝突不可避免」的單一想像，卻從未對戰爭可能帶來的巨大犧牲與代價提出嚴肅、負責任的評估。

副書記長游輝宂也呼籲，民進黨政府此刻應嚴肅研究軍演背後的戰略意涵，若台灣無法進行全面軍備競賽，也無把握承受衝突代價，除建軍備戰外，更應將施政重心放在如何事前避免戰爭發生，而非不斷將台灣推向高風險對撞邊緣。

議員陳家琪也說，民進黨一再削弱台灣的整體競爭力，在美方壓力下默許台積電赴美投資，卻未換得等值的安全與戰略回報，相關決策是否真正符合台灣長遠利益，民進黨有責任向全民說清楚、講明白。

