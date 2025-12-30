經發會顧問會議觸及少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，會中觸及少子女化議題，該組共同召集人、宏碁創辦人施振榮指出，應讓年輕人生小孩後有外傭幫忙照顧，男生也要平等照顧嬰兒；顧問、台經院長張建一則說，政府要想辦法讓民眾把小孩子「生出來」，改變年輕人的想法。

施振榮轉述指出，會中政府報告台灣發展建設以及對策，包括人力資源、水資源及少子女化問題等，從專業角度看都非常好，但百姓不了解政府做了很多事，這些無關政治，而是涉及台灣經濟發展和區域均衡，這是本質。

針對少子化人口對策，施振榮笑說，他有3個小孩、8個孫子，已盡最大責任，但重點是家中有人全職照顧孫子，這是關鍵，如何讓年輕人生小孩後有外傭協助，而非阿公阿嬤。

施振榮提到，從育嬰到學校教育，問題都不大，主要是最早期的照顧嬰兒，父母親一定有人要離職，實際上男女應該公平，男生也要照顧，如果外傭幫忙更好。

張建一說，如何因應少子女化問題非常頭痛，面向很多，政府現在要想辦民眾願意把小孩生出來，要想辦法改變年輕人的想法；台灣人口密度全世界第六高，什麼樣的生育率、多少人口，那才能應應未來的國力，包括經濟發展等，相信國發會後續將研議。