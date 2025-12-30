賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

賴清德近日接受專訪指出，在野黨令人費解，公開稱讚俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也多次表態擁抱習近平，卻反過來要彈劾台灣人民選出來的總統，但這個社會自然會有公道。

民眾黨主席黃國昌說，憲法第52條讓總統免於刑事追訴，賴總統以此作為護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠；民眾黨想要傳遞的訊息非常明確，就是國家元首不應該帶頭造謠、詆毀在野黨，賴總統這種沒有下限的行為，民眾黨絕對不會逆來順受，該怎麼辦就怎麼辦。

黃說，賴總統竟然造謠成癮、成為國家詐騙隊隊長，民眾黨限期在廿四小時之內道歉，否則今天就會提告。民眾黨今由發言人張彤、前副秘書長許甫及吳怡萱，在律師陪同之下到台北地方法院遞狀。

張彤指出，賴清德公然在電視節目上說民眾黨是盛讚普亭、擁抱習近平，言論就是在造謠。許甫表示，嚴正譴責中共環台軍演，此無助於兩岸和平及交流，民眾黨已表態無數次，卻仍被民進黨、賴清德貼上「中共同路人」的標籤。

許甫說，試想是誰說最親中愛台？和中國是兄弟之邦？中國和台灣的關係是大公司要併購小公司要來談條件？是誰說要跟習近平喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯？是賴清德，身為總統不能說謊話，希望法院明察秋毫，認證賴清德是中華民國第一個萊爾總統、萊爾校長。

吳怡萱說，一個中華民國的總統竟把自己活成在網路上亂造謠的網友，如此造謠已造成民眾黨的傷害，為何民眾黨要接受總統級的造謠和抹黑。她說，不管賴清德是口誤或刻意為之，這次已侵害民眾黨權益，為什麼在中共繞台的同時，還要在台灣製造對立、仇恨及分化國人？

民眾黨委任律師賴苡安指出，民眾黨曾幾何時有過正式的決議、政策、文件，正式表述要擁抱習近平或讚美普亭不是獨裁者？賴清德發表言論有盡到最基本的查核義務嗎？如果沒有，就是公然造謠、抹黑，這對民眾黨在社會評價、信用和信譽都有極大傷害。

她認為，身為中華民國總統、三軍統帥，張口說的每一句話都不能僅代表自己，因為他手握最大的權力，有查核義務，所傳達的每一個訊息都是國家意志的展現，國家機關的意思表示，所以不能隨便發表個人意見、評論，何況他的指控是無中生有，因此受民眾黨委託正式向賴清德提告，請求賠償100萬元並刊登判決主文一日。