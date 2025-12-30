快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨今遞狀提告賴清德總統100萬元並刊登判決主文，由左至右為吳怡萱、許甫、張彤、賴苡安。記者林孟潔／攝影
民眾黨今遞狀提告賴清德總統100萬元並刊登判決主文，由左至右為吳怡萱、許甫、張彤、賴苡安。記者林孟潔／攝影

賴清德總統日前接受媒體專訪，表示在野黨公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。民眾黨要求限期24小時道歉未果，今提民事訴訟要求賴清德賠償100萬元，並在三大報刊登判決主文。

⭐2025總回顧

賴清德近日接受專訪指出，在野黨令人費解，公開稱讚俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也多次表態擁抱習近平，卻反過來要彈劾台灣人民選出來的總統，但這個社會自然會有公道。

民眾黨主席黃國昌說，憲法第52條讓總統免於刑事追訴，賴總統以此作為護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠；民眾黨想要傳遞的訊息非常明確，就是國家元首不應該帶頭造謠、詆毀在野黨，賴總統這種沒有下限的行為，民眾黨絕對不會逆來順受，該怎麼辦就怎麼辦。

黃說，賴總統竟然造謠成癮、成為國家詐騙隊隊長，民眾黨限期在廿四小時之內道歉，否則今天就會提告。民眾黨今由發言人張彤、前副秘書長許甫及吳怡萱，在律師陪同之下到台北地方法院遞狀。

張彤指出，賴清德公然在電視節目上說民眾黨是盛讚普亭、擁抱習近平，言論就是在造謠。許甫表示，嚴正譴責中共環台軍演，此無助於兩岸和平及交流，民眾黨已表態無數次，卻仍被民進黨、賴清德貼上「中共同路人」的標籤。

許甫說，試想是誰說最親中愛台？和中國是兄弟之邦？中國和台灣的關係是大公司要併購小公司要來談條件？是誰說要跟習近平喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯？是賴清德，身為總統不能說謊話，希望法院明察秋毫，認證賴清德是中華民國第一個萊爾總統、萊爾校長。

吳怡萱說，一個中華民國的總統竟把自己活成在網路上亂造謠的網友，如此造謠已造成民眾黨的傷害，為何民眾黨要接受總統級的造謠和抹黑。她說，不管賴清德是口誤或刻意為之，這次已侵害民眾黨權益，為什麼在中共繞台的同時，還要在台灣製造對立、仇恨及分化國人？

民眾黨委任律師賴苡安指出，民眾黨曾幾何時有過正式的決議、政策、文件，正式表述要擁抱習近平或讚美普亭不是獨裁者？賴清德發表言論有盡到最基本的查核義務嗎？如果沒有，就是公然造謠、抹黑，這對民眾黨在社會評價、信用和信譽都有極大傷害。

她認為，身為中華民國總統、三軍統帥，張口說的每一句話都不能僅代表自己，因為他手握最大的權力，有查核義務，所傳達的每一個訊息都是國家意志的展現，國家機關的意思表示，所以不能隨便發表個人意見、評論，何況他的指控是無中生有，因此受民眾黨委託正式向賴清德提告，請求賠償100萬元並刊登判決主文一日。

民眾黨 賴清德 習近平 普亭

延伸閱讀

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

彭博：習近平乘「川普東風」在外交貿易上凱旋 2026年有2目標

羅智強問賴總統：國民黨能守住台海中線 為何民進黨不能？

再向賴總統喊話 羅智強：1.25兆軍費特別條例來報告就開始審

相關新聞

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

雙城論壇落幕，中共解放軍就大規模圍台軍演，民進黨狠酸北市長蔣萬安「被打臉」。不過民進黨立委王世堅今逆風相挺蔣萬安，強調蔣...

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

賴清德總統日前接受媒體專訪，表示在野黨公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

共軍近日在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團今表示，任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人...

經發會顧問會議觸及少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，會中觸及少子女化議題，該組共同召集人、宏碁創辦人施振榮指出，應讓年輕人生小...

遠見調查 2027中共武力犯台說 逾5成民眾不信逾6成同意兩岸領袖會面

賴清德總統日前表示，「北京可能於2027年完成或具備全面武力犯台能力」。遠見於2025年歲末進行「2026民心動向調查」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。