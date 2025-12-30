遠見調查 2027中共武力犯台說 逾5成民眾不信逾6成同意兩岸領袖會面

賴清德總統日前表示，「北京可能於2027年完成或具備全面武力犯台能力」。遠見於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，調查指出， 34.5％民眾相信此一說法(中共武力犯台)，54.2％民眾則不相信，顯示多數民眾對短期內發生戰爭的風險評估，抱持相對保守的態度。

調查顯示，台灣民眾對美國的觀感出現明顯轉折，48.6％受訪者認為對美國印象變差，相較2024年底調查的28.6％，大幅增加20個百分點，創歷年新高；僅14.8％民眾認為對美國印象變好。

而對中國大陸的印象相對分歧，分別有27.6％變好、34.9％變差。進一步詢問民眾的看法，56.6％認為台灣應「增加與中國大陸互動」，25.9％主張「減少交流」，顯示希望兩岸交流仍是社會主流意見。

此外，60.3％民眾同意兩岸政治領袖應該見面，僅27.1％民眾不同意。若兩岸政治領袖會面，應由誰代表台灣出席？結果顯示，最多人支持由總統賴清德（37.2％）代表台灣出席，接著依序為前總統蔡英文（17.3％）、立法院長韓國瑜（13.9％）、國民黨主席鄭麗文（6.1％）、前台北市長柯文哲（5.1％）。

調查也詢問民眾對「九二共識」的看法，有43.1％的民眾贊成以九二共識為基礎來發展兩岸關係，兼顧台灣利益與和平發展；但也有42.2％的民眾不贊成此看法，與上一次調查（2019年）結果相較變化不大，顯示社會對九二共識的看法仍高度分歧。

調查詢問「若川習會觸及台灣議題，對台灣哪方面的影響最大？」國人關注的焦點為「安全」、「經濟」，分別有34.5％、31.3％民眾認為將受到嚴重影響，接著依序為「兩岸互動」（11.2％）、「國際空間」（10.1％）。

至於如何應對川習會對台灣的可能影響？最多民眾（32.3％）認為政府應「穩定兩岸關係並維持溝通機制」，接著依序是「提升自我防衛與國安韌性」（20.9％）、「提升經濟與產業的外部風險因應能力」（19.5％）、「降低區域緊張、維持現狀」（10.5％）、「強化與美、日等國的安全合作」（9.8％）。

整體而言，52％民眾擔心台灣在美中互動中承受壓力，甚至成為雙方交換議題，但有43％民眾表示不擔心。

關於政黨認同的調查數據，2025年台灣三大政治勢力的支持度皆略為上升，泛綠支持度34.1％，較上次調查（2024年）增加0.7個百分點；泛藍支持度28.1％，較上次增加0.8個百分點；台灣民眾黨支持度7.3％，較上次增加1.7個百分點。

至於統獨傾向，比率最高為「先維持現狀再看情形」（32.5％），接著依序為「贊成台灣獨立」（24.5％）、「永遠維持現狀」（23.6％）、「贊成與大陸統一」（10.6％）。若將「先維持現狀」「永遠維持現狀」合計為「維持現狀」，比率為56.1％，顯示出急獨、急統均非台灣社會的主流意見。