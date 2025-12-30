經發會顧問會議聚焦少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

行政院今天舉行經濟發展委員會顧問會議，聚焦少子女化等議題。宏碁創辦人施振榮笑說，自己有3個小孩、8個孫子，已盡了最大的責任。生孩子後誰照顧，這是關鍵問題。他3個孩子讀到碩士，都是全職照顧嬰兒，如果外籍移工能幫忙更好，不然男性也要平等照顧嬰兒。

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組）上午舉行，由行政院長卓榮泰主持，議程包括6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫以及人口對策等。宏碁創辦人施振榮、台灣經濟研究院院長張建一與行政院發言人李慧芝，會後接受媒體聯訪。

施振榮表示，包括台灣均衡發展建設、人力資源、少子化、未來水資源等議題，各部會與行政院已經做很多非常好的政策與對策。經發會應聚焦經濟發展，而不是政治問題，也希望媒體多報導非政治問題，因為這是最本質、民眾也需要知道的議題。

針對少子女化對策建議，施振榮笑說，他有3個小孩、8個孫子，已盡了最大的責任。家中3個讀到碩士的孩子是全職照顧嬰兒，這是關鍵問題，未來生孩子後有誰能照顧、外籍移工能否幫忙，也是今天主要議題。

施振榮指出，現在從育兒到學校教育等各政策問題都不大，但在最早期照顧嬰兒部分，父母親一定有人要離職，因此有討論到男性也應平等的投入照顧，如果外籍移工能夠幫忙當然更好。

張建一表示，政府從育兒、就學、房租等推出許多政策，重點是如何增加生育率，會中有顧問提到這是多面向問題，也是全世界共同面臨的問題，生育率要達多少才能因應未來國力等，國發會會再研議。

張建一說，就均衡台灣部分，目前規劃預算約新台幣6兆餘元，明年大約需要300多億元，這對國家長遠發展非常重要，尤其台灣城鄉差距嚴重，因此在東部與中南部著力滿多預算，希望全民能督促立法院趕快通過中央政府總預算案，讓經濟、環境各面向永續發展。

李慧芝補充，如果115年度中央政府總預算沒有通過，將影響「均衡台灣」相關預算共326億元，包括東部慢活城鄉50億元、大南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊帶9.5億元、低碳樂活離島0.6億元、以及桃竹苗大矽谷126億元等，這些都是新興預算或新增項目，需要總預算通過才能如期執行。

上午與會者包括工總榮譽理事長許勝雄、宏碁創辦人施振榮、鴻海集團董事長劉揚偉、研華科技董事何春盛、東元集團董事長利明献、工研院董事長吳政忠、緯創資通董事長林憲銘、國家住都中心董事長花敬群、帆宣系統科技董事長高新明、台灣經濟研究院院長張建一、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、廠聯會副理事長魏雅庵、晶華酒店集團董事長潘思亮。