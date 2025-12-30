黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部石化產業高值化推動辦公室執行長黃國維表示，林岱樺造勢場展現韌性與基層實力的轉捩點，林岱樺可能憑藉基層動能，可能實現從「被邊緣化」到「獲勝提名」的驚人翻轉。圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市長初選白熱化，初選參選人、立委林岱樺上周末在鳳山舉辦的「三山造勢」最終場，現場擠爆10萬人參與。經濟部石化產業高值化推動辦公室執行長黃國維表示，這場造勢除了人數是林岱樺在面對黨內派系夾擊下，展現韌性與基層實力的轉捩點，林岱樺可能憑藉基層動能，實現從「被邊緣化」到「獲勝提名」的驚人翻轉。

黃國維表示，在高雄的選戰傳統中，三山（岡山、旗山、鳳山）是決勝的關鍵象徵，2018年韓國瑜就是透過三山造勢，捲起轟動全台的「韓流」。林岱樺是這次初選中，民進黨唯一一位腳踏實地完成三場大型「三山」造勢的候選人。從11月初的大岡山場（3萬人）、11月下旬的大旗美場（2萬人），到12月27日回歸本命區鳳山的10萬人大會師，林岱樺成功將原縣區的農漁民力量與都會市民整合。

黃國維指出，林岱樺主打「市民最大咖」，鳳山場甚至在低溫與細雨中仍湧入大量支持者。這種由下而上的組織動員，證明她25年來深耕基層、不分晝夜的服務確實轉化為堅實的選票護城河。對於其他採取傳統「由上而下」派系結盟的候選人而言，林岱樺展現的組織穿透力已構成極大威脅。

黃國維分析，林岱樺在政策面的論述顯得更具前瞻性與結構感，這是她能夠吸引理性中間選民與產業界支持的關鍵。她提出的「五大區域亮點」精準對接了高雄地理特性的發展策略；而「三大護國產業」（科技、軍工、海洋）則明確了高雄在國家戰略中的角色，憑藉著三山合圍的組織力、被打壓激發的感性動能，以及清晰的治市藍圖，已正式形成「林岱樺模式」。

