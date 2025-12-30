立委專家籲投資健康 盼公費補助帶狀疱疹疫苗

快訊

中央社／ 台北30日電

民進黨立委伍麗華、台灣健康聯盟理事長吳玉琴等人今天建議，帶狀疱疹是人口老化趨勢下，必然加劇的結構性健康負擔

，政府推動健康老化、縮短原鄉醫療差距，應公費補助帶狀疱疹疫苗。衛福部說，帶狀疱疹疫苗2劑約2萬元，目前13個縣市對中低收入戶有不同補助，是否擴大會再評估討論。

民進黨立委伍麗華、莊瑞雄、王正旭，與吳玉琴、成大醫院家庭醫學部主任吳至行、台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣病友聯盟理事長吳鴻來等人，上午在立法院召開「超高齡社會的健康投資－成人疫苗與疾病預防」座談會。

伍麗華說，台灣2025年邁入超高齡社會，面對人口結構劇變，政府在推動健康老化的過程中，必須正視原住民族地區長期存在的健康不平等現象，也應把最具成本效益的成人疫苗接種，作為縮短城鄉與族群健康差距的關鍵戰略。

伍麗華指出，帶狀疱疹等高自費疫苗，相關單位應研議納入公費或提供差額補助，若全面公費尚有困難，應優先針對原住民族及偏鄉地區的中低收入長者試辦全額補助，落實健康正義。

莊瑞雄說，帶狀疱疹疫苗實在太貴了，且補助一國多制，健康台灣不能是口號，要有政策能落實，況且投資長輩的健康，就是在幫年輕人減輕負擔。

吳玉琴表示，不同於流感的季節性，帶狀疱疹是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔，成人疫苗的下一個挑戰就是帶狀疱疹，呼籲將高效益的非活性基因重組帶狀疱疹RZV疫苗納入公費。

吳至行說，台灣過去10年來，帶狀疱疹發生率增加2成，全台施打帶狀疱疹疫苗的比例不到1成。目前超過6成縣市有不等比例的帶狀疱疹疫苗補助，根據調查，9成民眾表示如果有公費疫苗，會有高度施打意願。

受邀出席座談會的衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧說，科學實證證明，帶狀疱疹不像流感、新冠肺炎等疾病容易造成群聚，帶狀疱疹是個人醫療問題。

曾淑慧表示，帶狀疱疹疫苗2劑的費用約新台幣2萬元，目前全國有13個縣市有相關補助，主要是針對中低收入戶，且各縣市補助條件不同。對於與會者的意見，會根據研究計畫的成本效益結果進一步評估，也會提到衛福部傳染病防治諮詢會討論。

