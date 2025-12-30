外交部：歐洲議會議員團明年1月4日訪台 將赴金門參訪
外交部今天表示，歐洲議會議員團明年1月4日訪台，期間將晉見賴總統並拜會各政府部門，另參訪半導體產業以及前往金門了解台灣國情。
外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀表示，歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）明年1月4日到1月9日率歐洲議會議員團訪台，這是明年第一個歐洲議會訪團，成員包括人民黨團議員總共11人。
黃鈞耀說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並拜會國安會、國防部、經濟部以及陸委會等政府單位，並接受外交部長林佳龍款宴。
訪團另將參訪台灣半導體產業，與台灣產官學界就反制假訊息、網路攻擊、複合式安全威脅、台歐經貿合作、印太及兩岸情勢等議題進行座談，也將赴金門參訪了解台灣國情。
黃鈞耀表示，蓋勒長期支持台灣，自歐洲議會上一屆會期起，擔任歐洲議會友台小組主席及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友台的網路，並促成歐洲議會於這屆會期通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。
黃鈞耀說，外交部歡迎歐洲議會持續透過具體行動支援台灣，台灣將持續與歐盟及歐洲理念相近的國家共同合作，強化民主韌性與建構穩固的價值同盟。
