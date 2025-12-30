綠：中共封鎖式軍演 不會得到國際支持

快訊

中央社／ 台北30日電

中共無預警宣布對台軍演，不少國際航班受到影響。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，中共突然發布且針對其他國家地區，圍繞式、封鎖式的軍演，讓國際感受中共相當不友善，這樣的武力行為不會得到國際支持。

鍾佳濱上午在立法院受訪表示，正常國家的軍事演習是必要的，台灣也不例外。民航班機有固定班次，若遇上排定的軍演，都可以事先調整班次，但中共軍演卻是臨時發布，違反國際民航組織的要求和期待。

鍾佳濱說，任何國家以軍事演習強化國防安全，是必要的，但是針對其他國家地區用這種圍繞式、封鎖式的方式，且突然發布，中共的企圖昭然若揭，也讓國際感受這個國家相當不友善，這樣的武力行為不會得到國際支持。

行政院所提8年新台幣1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案，在今天中午立法院程序委員會可能第5度被封殺，在野黨表態「先幫軍人加薪再談」。鍾佳濱表示，眼前的問題不在於軍人待遇，而是面對對岸不斷提升、不斷挑釁、不斷封鎖的情況下，台灣要有足夠的軍備防衛自己的國家安全。

鍾佳濱說，黨團肯定國軍官兵對保衛國家的付出，也應該盡力維持、提升，讓軍人有合理待遇。過去幾年來，從前總統蔡英文到總統賴清德，對於國軍都非常重視，提升軍人待遇及充足軍備二合一，才能適度回應境外威脅，呼籲在野黨別再擋國防預算

鍾佳濱強調，朝野不分政黨，在程序委員會不要再擋軍購預算、國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

鍾佳濱 國防預算 中共

