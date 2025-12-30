黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉行「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，民眾黨團總召黃國昌主持，立委張啟楷、林國成、黃珊珊等人出席。黃國昌呼籲賴清德總統管好自家立委，好好的在立法院上班。

黃國昌批評總統府是要無知到甚麼程度，閉上眼睛看看過去這一年多，當執政黨擺爛，搞大惡霸撕裂這個國家的時候，是在野黨在立法院撐起這個國家，過去這一年多，有多少民進黨曾經承諾過，跳票的法案，是在野黨幫民進黨實現的，賴清德要不要回去數一數，有多少民進黨承諾但是卻背棄承諾跳票的法案，是在野黨幫民進黨實現了，民進黨的立委在各個委員會當召委排了多少考察，兩天一次會、三天一次會，根本無心來上班。

黃國昌說，就連上個禮拜五，如果不是民眾黨在那邊堅持，上個禮拜五青年基本法會不會完成三讀都是個大問號，上個禮拜五在議場後面協商的時候，民進黨的黨團代表擔心的是要處理這麼多法案，但是有很多委員要回去跑選舉，這樣高鐵會來不及耶。身為執政黨的黨主席賴清德，把你們自家的立委管好，好好的在立法院上班。不要一天到晚只想著要落跑。

民進黨 立法院 黃國昌

