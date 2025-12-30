快訊

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前右起）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮、鴻海董事長劉揚偉、緯創董事長林憲銘（後右一）等人合影。記者林澔一／攝影
行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，行政院長卓榮泰指出，今年經濟成長率、人均GDP、失業率及消費者物價指數，已達到政府訂下的「二上一下一平穩」目標，政府正思考如何讓台灣更均衡發展，與全民公平共享經濟果實，當前正在搜集顧問看法，並於明年1月再舉行經發會，將意見融入未來施政目標。

卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等3組，3場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但因南部風災、美國對等關稅不確定性等因素，僅「創新經濟組」完成開會，上周輪到「包容成長組」，今由「均衡台灣組」接棒。

卓榮泰致詞時說，此次均衡台灣組會議將報告「六大區域產業及生活圈」執行狀況，以及布建產業發展所需人力跟人才；針對未來新的發展趨勢，以及政府新的施政重點，將提出兩項計畫，包括進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，讓全台灣水資源合理均勻分配，另因應少子女化的國安問題，也會說政策推動的情形。

卓榮泰說，去年政府提出「二上一下一平穩」目標，也就是以去年為準的未來4年，要把經濟成長率平均保持在3%以上，且人均GDP要達到4萬美金，「一下」是失業率要穩定保持在3.5％以下，「一平穩」是CPI要保持在2％以下的平穩。

針對今年情況，卓榮泰說，今年經濟成長率比預期好，各家預測跟主計總處評估應達7.37％，數字相當高，感謝國人與產業界共同努力；人均GDP會達到3萬8748美元，明年再努力達到4萬美金目標，而失業率穩定保持在3.3％左右，CPI也大概在1.6％跟1.7％間，所以政府已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。

卓榮泰表示，在此基礎下，如何讓全台灣更均衡發展，與全民公平共享經濟果實，政府希望透過經濟創新組、包容成長組及均衡台灣組的3場顧問會議，匯集所有意見，並於明年1月再舉行經濟發展委員會，把3場顧問會議的主要決議跟建議，融入未來施政目標。

他最後表示，經發會是政府最大的經濟政策的討論平台，顧問會議是政府跟民間社會、產業界及經濟界領袖的固定討論平台，有助勾勒國家未來施政目標，進步也會更快，感謝顧們今天出席，期盼能聆聽各位意見，讓會議有豐富成果。

此次顧問會議除了卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫及政務委員葉俊顯、吳誠文外，身兼均衡台灣組召集人的工總名譽理事長許勝雄、共同召集人施振榮、劉揚偉等多名顧問與會。

共享經濟 行政院 卓榮泰

