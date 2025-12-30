快訊

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

台積電前資深副總羅唯仁日前遭檢調於家中搜出「大量台積電機密」，國民黨立委王鴻薇表示，她已要求工研院拔除或暫停羅唯仁工研院士資格，但工研院僅回覆增訂相關準則處理「未來」院士資格；若連涉嫌違反國安法的罪犯卻無任何處理，我國國格盡失，相信國人及業界都不能接受。

⭐2025總回顧

王鴻薇指出，有報導說檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，其中包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，羅唯仁疑似將相關文件大量列印帶走，並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反「國安法」以及台積電提起民事訴訟。

王鴻薇表示，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇認為，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定；工研院也具體回覆，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議會處理，但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

王鴻薇批評，連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

