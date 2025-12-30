IPAC強烈譴責共軍軍演 稱「積極為潛在衝突做準備」

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部歐洲司長黃鈞耀。記者黃義書／攝影。本報資料照片
解放軍發動「正義使命2025」環台軍演外交部歐洲司司長黃鈞耀在例行記者會指出，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演；這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。

黃鈞耀引述IPAC聲明表示，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

針對美國總統川普演稱不擔心中國軍演，外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君表示，維持台海和平穩定已經是國際社會高度共識，也符合各方重要利益。中國近期仍在印太區域周邊海空域接連透過演習合軍機艦侵擾，實施各種軍事威脅和灰帶襲擾，充分顯示中國不但無益維持全球和區域的和平穩定，還不斷挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序和區域現狀。

陳怡君指出，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續呼籲並且繼續和理念相近國家合作維持區域和平穩定與繁榮發展，事實上，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美日歐盟和G7成員國，我國政府跟各方溝通管道都十分通暢。

外交部 軍演 解放軍

