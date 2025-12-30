漁電染黑？北門反光電自救會遭黑衣人騷擾 宮廟也遭學甲88槍嫌犯索討

民眾黨立委張啓楷日前在立院質詢時揭露，台南市北門區錦湖里周邊太陽光電場設置密集，缺乏資訊透明，更有黑道介入恐嚇，讓居民備感恐懼。最近地方再傳出，反對光電的錦湖里自救會總幹事郭建良，遭到黑衣人上門騷擾，加上之前地方宮廟遭到黑道威脅索討金錢，他連忙報警處理，盼類似情事別再發生。

台積電的綠能供應商「誠新綠能」，近年持續擴建漁電共生光電案場，向農民承租土地開發，橫跨學甲區三慶里、北門區錦湖里和蚵寮里，據傳還有其他3、4家業者要進來蓋光電，屆時整體面積恐達300公頃。

對於地方傳聞黑道介入光電開發，誠新綠能今天接受記者詢問時回應：「這部分公司並未聽聞消息。」

郭建良近日受訪時說，之前接受電子媒體採訪批評光電開發後，遭到一連串抹黑。本月19日他外出時，留下父親在家，有一名黑衣人上門騷擾，指控他欠債一兩千萬，「如果不出面要對我不利」，卻無法提出借據來證明。接著，25日又有人將海報張貼在住家附近電線杆，罵他「欠錢」、「委託外人來欺負鄰居」。

郭建良強調，對方指控的並非事實，他沒有欠任何人金錢，也不認識上門的人，「我只能跟警方說，我抗議太陽能以後，這些事情就陸陸續續發生」。地方人士私下猜測，有可能是隔壁學甲區的黑道角頭在背後指使。

黑道向宮廟索討80萬回饋金 檢方偵辦中

在立委揭露黑道恐嚇一事後，郭建良接受本報記者採訪時回憶，去年9月25日，一名角頭帶著20、30名黑衣人，來到當地信仰中心「吳保宮」，要求廟方人士，交出光電業者之前給予廟方的80萬元「回饋金」，改由黑道人士來「分配」，也就是想要分一杯羹。

郭建良與廟方人士認出，帶頭者是在震驚全國的「學甲88槍擊案」中，涉嫌提供槍枝的地方人士蔡金郎。他在此案被列為共犯，但一審與二審皆因證據不足獲判無罪。

記者比對廟方監視器與蔡男之前在活動中露面的照片，顯示帶頭者確實是蔡男。根據監視器畫面，當時他用手大力拍桌，不斷比手畫腳，氣焰非常囂張。

當地人士不滿地說：「蔡金郎來廟前質問，為什麼這個錢沒有經過他們的手，你們怎麼可以接受，還威脅恐嚇說要讓他們介入，跟太陽能業者談。」

吳保宮一名劉姓委員表示，當時他向蔡男說，錢是業者直接匯入廟方帳戶，屬於廟方財產，是由會計管理，沒有人可以私自將錢領出，最終雙方不歡而散；廟方隔天報警，後來黑衣人未再上門要錢。

台南地檢署正以「恐嚇取財得利」罪名偵辦此案，今年6月曾傳喚廟方人員作證，目前尚未有結果。

台南市議員陳昆和：大北門區黑影幢幢 爭奪光電工程

長期關注光電開發亂象的台南市議員陳昆和表示，地方黑道介入光電案場開發，並非覬覦為期20年的光電躉售利益，而是著眼於工程利益，「假設一公頃可以賺1500萬、10公頃1.5億、100公頃15億，就把這些錢搬走了。黑道當然是不法的，可是黑道怎麼來的？是官商集團帶他們出來的，這個應該好好去處理。可是沒有政黨輪替，這個都抓不出來」。

陳昆和表示，北門區某地方大老過世後，當地分成至少3個黑道門戶把持，不時為了光電工程起糾紛，「黑道拿得比白道（官商勾結）少，但也是吃得飽飽的，大北門區的黑道口袋都很有錢，少部分還跟政治人物掛勾，所以現在光電板在大北門區的色彩，變得非常複雜，各起門戶，黑影幢幢」。

民眾陳情立委才知光電規模 凸顯透明度不足

張啓楷立委辦公室法案助理鄭先生指出，誠新從前年開始陸續興建30幾公頃光電場，僅在前年3月在一個比較小的部落開了說明會，此後案場不斷擴增，里民詢問業者和公家單位，都無法得知資訊。

直到今年底，反光電的里民對立委陳情，立委辦公室向經濟部索資才知道，當地光電整體規模已迅速增至186公頃，且在經濟部能源署的「太陽光電透明與協力行動平台」也查不到案場資訊，凸顯光電資訊透明度不足。

他分析，台南漁電共生案場多屬「室內型」，原因是法規上，室內型不需召開說明會，可以加速設置流程；室內型開發強度更大，卻不需要讓里民知道，這些規定不合理，讓業者可以鑽漏洞，造成光電亂象。

他表示：「我們一直強調，光電不一定是壞事，它如果公開透明，跟里民好好溝通，中間不要有黑道介入，光電的形象會好很多。」