獨／漁電共生巨頭誠新綠能 傳遭台南黑道與公職索討千萬…送錢手法曝光

台積電的綠電供應商誠新綠能，驚傳遭到「綠能蟑螂」索要金錢。一名熟悉內情的「吹哨者」透露，誠新綠能與下游承包商在台南北門區與學甲區一帶興建光電案場，從去年年中開始，遭到多名地方人士以「擺平地方事務」為由索討金錢（類似收取保護費），業者透過「白手套」送錢，估計現金總額超過一千萬元，索討者包括黑道與民選公職人員。誠新綠能面對記者詢問時回應「公司並未聽聞消息」，但外界仍傳聞不斷，黑影幢幢。

誠新集團是台灣漁電共生開發規模最大業者，正於嘉南開發總裝置容量近1.5 GW漁電共生案場，2022年與台北富邦銀行完成漁電共生56.4億元聯貸案籌募。2023年，台積電宣布與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期20年、總量200億度的再生能源聯合採購合約。

未料，誠新綠能於今年中傳出財務危機，多處案場停擺，下游承包商不滿遭積欠工程款而出面抗議，現又傳出遭到地方人士索要金錢。

吹哨者：業者透過白手套「作假帳」 錢轉給地方人士

「這種勒索，他們都是講『地方回饋金』。」這名吹哨者透露，若廠商不給予回饋，地方人士便會指使黑道小弟去案場威脅恐嚇，甚至檢舉施工違規，阻礙合法的工程進行。

吹哨者提供給記者的錄音檔顯示，光電業者和一家包商之前在學甲區三慶里施工時，被一名民選公職人員找去談話，對方抱怨施工前沒有先跟他拜碼頭，表示：「你們不尊重我，作法很惡質。你們要怎麼『回饋』，自己想想看。你們做工程，不要對里民沒有貢獻，這樣不對」，之後便與光電業者談妥回饋金額。

吹哨者指出，誠新綠能為了掩蓋相關的金流，透過下游的工程承包商作為「白手套」，要求包商以承攬虛假工程的方式製造金流，「作假帳」之後，再由特定人士，將金錢交給索要者，以順利推動案場。吹哨者將雙方工程契約文件提供給記者，當中顯示約500萬元是以此方式，輸送給地方人士。

除了現金交付之外，北門區地方人士透露，也有錦湖里公職人員，向光電廠商索取案場的工程來承做獲利；據記者取得的錄音檔，一名承包商私下抱怨，該公職人員已取得工程，但未積極處理地方關係。

這名當地人士不滿地說：「公務人員應當不能介入（工程），你怎麼可以自己包工程？這樣沒有貪汙、瀆職或官商勾結嗎？」

涉事者曾捲入北門槍擊案 傳是台南市長參選人的後援會成員

吹哨者透露，疑似有更高階的公務人員，跟一名吳姓地方人士配合，向光電公司索要金錢，但不清楚細節。這名吳姓人士在地方人脈極廣，曾捲入2023年底在北門發生的一起槍擊案，遭懷疑是主嫌而羈押禁見。當時警方表示，事發原因與光電開發利益糾紛有關。

當地人士向記者透露，吳男是一名包商，時常扮演「雙面人」：他會先指使黑道小弟去光電案場滋擾威脅，再聯繫廠商，表示他能幫忙協調擺平，藉此索要金錢，屬於「綠能蟑螂」牟利手法。

另一知情人士指出，吳姓包商的政界關係良好，據傳是一名正在爭取參選台南市長的民進黨立委的競選後援會成員，且還涉入其他地區的工程。

業界盛傳 檢調正在追查誠新欠債

對於上述地方傳聞，誠新綠能今天接受記者詢問時回應：「這部分公司並未聽聞消息。本公司近期因應政府法規調整，對漁電共生專案之工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程。絕無惡意積欠之情事。」

今年年中，誠新綠能爆發財務危機，10多名誠新的下游承包商組成「誠新材料自救會聯盟」，抗議該公司積欠工程款，要求還錢。一名包商人員近期無奈地向本報記者表示：「誠新現在欠我們一億多，他們只給我們部分請款的費用，後面的，付到一定金額就停止，沒有再付了，很擔心他們倒帳。」

他抱怨，由於誠新欠錢，造成他們自身也積欠下游廠商款項，讓他們非常困擾，「其實（誠新）欠蠻多的，每個人都打電話問我，你們拿到錢了嗎？」

另一南部包商透露，業界盛傳檢調已在追查誠新的欠債狀況，據說他們欠款總共高達50億元。

陳昆和議員：光電工程做到財務危機很奇怪 恐有人為掏空

台南市議員陳昆和表示，誠新的狀況啟人疑竇，通常光電工程的銀行貸款，可以貸到八成，光電業者會做到財務危機，很顯然是有人為掏空，「積欠下游廠商，裡面一定有很大問題。真正做工程的人沒辦法拿到錢，真的很惡劣」。

陳昆和分析，光電案場工程的進入門檻不高，加上打樁等工程成本很低，因此常發生圈地與包工程的糾紛，例如學甲88槍擊案，就是業者去銀行搬錢之後，利益分贓不均所產生的糾紛。他說，甚至有人開了40家工程公司，從銀行搬錢，化整為零，五鬼搬運，「工程款做完，銀行買單，又有錢可以分」。

審計部日前報告指出漁電共生案場「有電無魚」亂象，經濟部能源署表示，要求業者「具養殖事實才能併聯發電」，這造成誠新案場併網延宕，產生資金壓力。

關注嘉南光電開發的張啓楷立委辦公室法案助理鄭先生表示：「誠新在做槓桿操作，這是金錢遊戲。」他分析，在民進黨能源政策鼓勵之下，廠商能夠向銀行貸款龐大金額，用資金來承租更多土地開發，然後繼續貸款，槓桿越做越大。

他分析，經濟部政策要求，業者要先有養魚成績，才讓業者發電，因此造成誠新資金卡住，「還沒有取得電業執照的情況下，他沒辦法再貸款。前面停了一部份，但最近又再開工了」。