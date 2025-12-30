成立「司法正義律師團」 國民黨：築防火牆成黨工最大後盾

大罷免後，不少國民黨工仍面臨罷綠委偽造文書案後續訴訟。國民黨今舉行記者會，宣布成立「司法正義律師團」。國民黨表示，面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，國民黨會拿出更實際的行動，成為大家的後盾。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過70位執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入。他要向這些法律人致上最高敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

吳宗憲說，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院大法官在人數不足的情況下，還可開庭來做憲法法庭判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。

吳宗憲說明，成立「司法正義律師團」是黨主席鄭麗文上任後高度關注以及親自推動的重要工作。中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

律師葉慶元表示，身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民權利。

律師徐豪駿說，他曾於國防部從事軍中成員的訴訟輔導、因公涉訟等業務。 看到黨工過去一年受到很多打壓，並受到許多訴訟的影響，他感到非常難過，希望各位黨工能得到國民黨提供的保護，不要因從事這份工作卻受到超出想像之外的對待，影響黨工的生涯與生活等。

國民黨發言人江怡臻說明，成立「司法正義律師團」這70多位律師只是第一階段；身為國家最大在野黨，國民黨絕不會對行政獨裁與司法迫害默不作聲，也不會讓黨工、黨員、支持者，以及充滿正義的任何一個人孤單。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，不會只站在旁邊被動接招，現在就是要拿出更實際的行動，成為大家的後盾。

江怡臻也說，可預見2026年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為超前部署，要為接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。國民黨將會邀請更多律師加入，不管是站在第一線，或是站在手無寸鐵的民眾背後，將會陪大家走過每一個偵查庭，陪大家打贏每場法律戰，守護中華民國憲政的尊嚴。