快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

卓揆會工商大老：政院經發會談均衡台灣 對照中共軍演極大諷刺

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前左五）、副院長是鄭麗君（前右五）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與鴻海董事長劉揚偉（前左二起）、宏碁創辦人施振榮、金仁寶集團總裁許勝雄、緯創董事長林憲銘（二排右三）等人合影。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（前左五）、副院長是鄭麗君（前右五）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與鴻海董事長劉揚偉（前左二起）、宏碁創辦人施振榮、金仁寶集團總裁許勝雄、緯創董事長林憲銘（二排右三）等人合影。記者林澔一／攝影

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，適逢中共圍台軍演，行政院長卓榮泰不滿指出，這對國際社會來講是強烈對比，對中國當局則是極大諷刺，此場經發會才是和平的示範、對安定的保障，籲請全體國人冷靜沉著，政府對所有狀況都有萬全準備，他也喊話立法院儘速審議中央政府總預算，並通過軍購特別預算，達到均衡台灣、提升國防。

⭐2025總回顧

卓榮泰致詞指出，此時中共正在四周對台灣海域、空域進行軍演，而他們在政院討論台灣的均衡，對國際社會來講是強烈對比，對中國當局則是極大諷刺；顧問們今天這場聚會，向國人、國際社會發出一項明確訊息，也就是這場會議才是對和平的示範、對安定的保障，也能藉此籲請全體國人，此時務必冷靜沉著且安定。

卓榮泰強調，政府對所有狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，就在於國家安全跟社會安定，進而建設國家；他說，建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直進步，當前整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人，在此方向下，政府所有施政都以人民為念。

話鋒一轉，卓榮泰向立法院喊話稱，誠懇地希望明年度中央政府總預算案能儘速審議通過，才能讓政府有足夠實力跟財政能夠建設跟發展，進而均衡臺灣，同時也籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別預算，政府才能提升國防，達到總統希望讓軍工產業成為另一個護國群山的新國家未來經濟發展目標。

此次第三次顧問會議均衡台灣組預計觸及6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫以及人口對策，其中人口對策期盼能突破過去想法，給予婚育家庭實質補助。

行政院 卓榮泰

延伸閱讀

2025台灣10大新聞 馬太鞍溪堰塞湖洪災登榜首

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

影／卓榮泰喊話中共演習武力恫嚇 只會引起國人與國際社會不滿

藍委交流後遭共軍圍台 卓榮泰：陸有善意的幻想終將破滅

相關新聞

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

府批在野黨不做正事 民眾黨逐一反駁

「在野黨這一年督促政府修正《勞保條例》、《打詐專法》等，都有在做正事！」民眾黨30日針對總統府29日呼籲在野應回立法院好好做事的說法回應說，立法院會通過的相關法律修正案，都是在野黨積極監督後才促成的。白委黃珊珊呼籲行政院儘速提出《融資公司法》與《虛擬資產服務法》，阻斷詐騙金流。

黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

民眾黨立法院黨團今天舉行「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，民眾黨團總召黃國...

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，行政院長卓榮泰指出，今年經濟成長率、人均GDP、失業率及消費者物價指數，已...

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

傳台積電前資深副總羅唯仁日前遭檢調於家中搜出「大量台積電機密」，國民黨立委王鴻薇表示，她已要求工研院拔除或暫停羅唯仁工研...

IPAC強烈譴責共軍軍演 稱「積極為潛在衝突做準備」

解放軍發動「正義使命2025」環台軍演，外交部歐洲司司長黃鈞耀在例行記者會指出，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）強烈譴責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。