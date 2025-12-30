卓揆會工商大老：政院經發會談均衡台灣 對照中共軍演極大諷刺

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天登場，適逢中共圍台軍演，行政院長卓榮泰不滿指出，這對國際社會來講是強烈對比，對中國當局則是極大諷刺，此場經發會才是和平的示範、對安定的保障，籲請全體國人冷靜沉著，政府對所有狀況都有萬全準備，他也喊話立法院儘速審議中央政府總預算，並通過軍購特別預算，達到均衡台灣、提升國防。

卓榮泰致詞指出，此時中共正在四周對台灣海域、空域進行軍演，而他們在政院討論台灣的均衡，對國際社會來講是強烈對比，對中國當局則是極大諷刺；顧問們今天這場聚會，向國人、國際社會發出一項明確訊息，也就是這場會議才是對和平的示範、對安定的保障，也能藉此籲請全體國人，此時務必冷靜沉著且安定。

卓榮泰強調，政府對所有狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，就在於國家安全跟社會安定，進而建設國家；他說，建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直進步，當前整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人，在此方向下，政府所有施政都以人民為念。

話鋒一轉，卓榮泰向立法院喊話稱，誠懇地希望明年度中央政府總預算案能儘速審議通過，才能讓政府有足夠實力跟財政能夠建設跟發展，進而均衡臺灣，同時也籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別預算，政府才能提升國防，達到總統希望讓軍工產業成為另一個護國群山的新國家未來經濟發展目標。

此次第三次顧問會議均衡台灣組預計觸及6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫以及人口對策，其中人口對策期盼能突破過去想法，給予婚育家庭實質補助。