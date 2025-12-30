快訊

府批在野黨不做正事 民眾黨逐一反駁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨30日針對總統府的回應召開記者會，列舉政見反駁外，並宣布下午兩點將狀告總統賴清德。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨30日針對總統府的回應召開記者會，列舉政見反駁外，並宣布下午兩點將狀告總統賴清德。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「在野黨這一年督促政府修正《勞保條例》、《打詐專法》等，都有在做正事！」民眾黨30日針對總統府29日呼籲在野應回立法院好好做事的說法回應說，立法院會通過的相關法律修正案，都是在野黨積極監督後才促成的。白委黃珊珊呼籲行政院儘速提出《融資公司法》與《虛擬資產服務法》，阻斷詐騙金流。

將告總統賴清德

民眾黨立院總召黃國昌不滿指出，28日總統賴清德說民眾黨「讚揚普丁，擁抱習近平」後卻不願道歉，還由總統府發言人郭雅慧表示，中共在軍演、內部要團結，在野黨應該回到立法院好好做事。黃國昌表示，既然不願道歉，民眾黨下午兩點將會前往北院，對賴清德的言論提起民事訴訟，並要求賠償。

黃國昌批評，賴總統要看看這一年來，在野黨把多少過去民進黨承諾的法案通過，26日的院會原本通過《青年基本法》還有疑慮，因為民進黨團聲稱立委要回選區跑選舉。事實上，是民進黨立委沒有好好做事，包括《財劃法》表決期間，綠營以47票比48票輸掉表決，剩下的4位立委跑去哪裡了？有在做事嗎？

打詐專法欠缺考慮

「行政部門之前立法時，《打詐專法》就欠缺考慮！」同黨立委黃珊珊強調，當初制定打詐專法是希望追回被害人遭詐款項，並讓詐團成員窩裡反，結果在立法後，最高法院刑事大法庭對於詐騙所得的見解，卻局限於「車手個人所得」，完全違反立法意旨，她之前就提醒過要修正法案，但行政部門拖很久才提出修正案，過程還曾不讓司法院知道。

黃珊珊質疑，如今詐騙案頻傳，若法案沒有修好導致車手遭輕縱，負責調查的檢警調做何感想？若不是在野黨頻頻催促，30日《打詐專法》三讀才能擴大對車手的裁罰，還有強化供出背後詐團的機制。她也提醒說，攸關詐騙金流的《融資公司法》與《虛擬資產服務法》，盼行政部門不要再拖延。

勞保條例確保撥補

民眾黨立委林國成強調，《勞保條例》修正案30日也三讀通過，第66條是確定勞保法定撥補機制、第69條是確保政府要最終給付，也是民眾黨在前幾個會期就提出的優先法案，到後來行政院才姍姍來遲、制定院版。

