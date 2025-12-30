批賴總統誣指沒道歉 黃國昌轟小孬孬：下午提告

民眾黨主席黃國昌昨日要求賴清德總統，誣指民眾黨讚揚俄國總統普丁、擁抱中國國家主席習近平一事道歉，否則將提告。黃國昌說，24小時時間到沒公開澄清道歉，今天下午2時民眾黨委任律師跟發言人，會正式到台北地院對賴總統提告，批賴總統成小孬孬，以為可以躲在總統府、綠媒背後散播謠言，不用負責嗎？

黃國昌說，昨天民眾黨要求賴總統誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論公開澄清道歉，堂堂一個總統，抹紅抹黑在先，事後連澄清道歉、基本勇氣都沒有。他昨天等一天，看到總統府派發言人出來閃躲問題，說現在中共正進行軍演，現在最重要的是內部要團結。

黃國昌說，最重要的是台灣內部要團結，請問賴總統一口高喊內部要團結，另外一隻手，指著說民眾黨讚揚普亭、擁抱習近平，搞這種謠言抹黑在野黨，不需要道歉、澄清嗎？黃國昌批評，賴總統連面對自己講過的話的勇氣都沒有，賴總統已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府、綠媒背後，繼續散播謠言抹紅抹黑。

黃國昌說，今天下午2時民眾黨委任律師跟發言人會正式到台北地院，對賴總統提告。黃國昌指出，賴總統以為可以躲在總統府、綠媒背後散播謠言，不用負任何責任？到法院說清楚講明白，到底誰在破壞內部團結，讓國家四分五裂。

黃國昌也說，昨天總統府發言人郭雅慧還說要請他們回立院做實事，總統府是要無知到什麼程度？過去這一年多，當執政黨擺爛搞大惡罷、撕裂國家時，是在野黨在立院撐起這個國家，過去這一年多，有多少民進黨曾經承諾跳票法案，是在野黨實現的？賴總統要不要回去數一數，多少民進黨承諾卻背棄承諾、跳票法案，是在野黨幫實現？

黃國昌指出，上周五在立法院議場協商青年基本法時，民進黨團擔心的是要處理這麼多法案，很多委員要回去跑選舉高鐵會來不及。他呼籲，賴清德身為民進黨主席，請把自家立委管好，去年財劃法表決有4名民進黨立委落跑，立法院外圍年輕人卻在吹風淋雨，他們在立法院都在做正事啊，「不務正業的是你們民進黨的立委。」