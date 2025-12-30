主任被指濫用公務車 江啟臣：已請總務處了解有無違規

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任被爆使用副院長「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。江啟臣今天受訪回應，已請總務處了解有無違反規定，若有就檢討改進，再犯就開除；而立院人士則指，立院用車未規定上下車順序，助理未違反規範。

根據鏡週刊報導，江啟臣本月15日在官邸宴客，晚上10時多客人離去後，林姓主任搭乘公務車回新北住家，另外本月24日聖誕夜當天早上，江啟臣要前往電台接受訪問，公務車在清晨接林姓主任到江啟臣官邸會合。

江啟臣今天面對媒體回應指，已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除。

立院人士表示，依據「立法院公務車輛使用要點」，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶，及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。另外，在委員依規定用車下，「並未規範其他乘客與委員上車的先後順序」。

立院人士表示，立院今早訪問2位司機，2位司機表示從未接送過小孩，所以並無報導所稱林姓主任要求公務車接送小孩一事。

立院人士指出，副院長雖是公務專車，但用車規範與一般公務車一樣，只要當天是公務行程，本來就沒規範委員、乘客誰先上下車；另外司機送禮也算是副院長公務行程，也未違反規定。