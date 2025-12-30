羅智強問賴總統：國民黨能守住台海中線 為何民進黨不能？

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片
中共進行「正義使命-2025」演習，於台灣周邊5個畫定的海空域進行實彈射擊。國民黨立院黨團書記長羅智強今日強調，反對武力處理兩岸問題，另外他也質疑賴清德總統，為何國民黨執政時能夠守住海峽中線等，為何在民進黨執政時丟掉？

賴清德日前表示，幾十年來中國沒有越雷池一步，「是因為他實力不到」。不久後，中共方面就宣布在台海周邊進行實彈演習。

羅智強今說，對於中共軍演，一貫立場是反對任何用武力方式，處理兩岸問題。另一方面，應該要用對話來取代兩岸對峙，和平是最重要的價值。

羅智強說，在國民黨執政時，兩岸能夠維持和平，中共軍機不但不會越過海峽中線，也不可能有圍台軍演，更不要說進到24海里的鄰接區，更何況還把演習範圍劃到臨海基線，這些都代表台海縱深已經喪失，台灣在中共的作為之下開始內海化的。國人當然要問賴清德總統，為何國民黨執政時能夠守住，為何民進黨執政時丟掉？

行政院長卓榮泰譴責中共軍演，表示刻意選在國民黨立委集體出訪及「台北上海雙城論壇」舉行之際發動惡意演習，中共此舉不僅引起國際社會不滿，「認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅」。

羅智強表示，賴清德以前說過他是「親中愛台」，立場有很多改變，民進黨去過中國大陸的人也所在多有，請問用什麼樣的標準看待民進黨曾經去過中國大陸的人士？他呼籲過賴清德，如果真的覺得兩岸之間不該往來交流，就恢復「三不」，禁止兩岸所有往來，不必在這種事情上製造抹紅素材。

羅智強強調，對於台灣安全的保護，國民黨有兩個立場，非常堅定。第一是，要投資戰備；第二是，要投資和平。台灣既要有足夠的戰備防衛，但兩岸之間也須能穩定和平互動，這才是台灣生存發展最佳的戰略安排，賴清德、民進黨不需要把其中一條路線全部斷絕。

中共 賴清德 國民黨

