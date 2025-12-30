快訊

賴總統：中共近期頻繁升高軍事壓力 絕非負責任大國應有作為

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
共軍東部戰區在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，賴清德總統今表示，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。圖／聯合報系資料照片
共軍東部戰區在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，賴清德總統今表示，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。圖／聯合報系資料照片

共軍東部戰區昨宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。賴清德總統今表示，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴總統在臉書表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴總統說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

賴總統強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」賴總統說，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。」

