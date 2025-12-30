批「擇惡固執」 夏立言：對賴總統任何幻想 真的可放下

中共再度對台軍演。國民黨前副主席、海貿會長夏立言表示，反對任何形式的軍演影響到國民的生活；雙方也必須好好想一想，類似這樣的動作，對兩岸關係到底有什麼好處？為何會引起中國大陸這樣的強烈反應，雙方都應該好好檢討。

夏立言今接受「千秋萬事」廣播專訪，提到時任美國眾議院議長裴洛西來台時，他正好要訪陸，當時網路罵聲一片，他當時也和大陸官方表達，反對任何形式的軍演，影響到國民的生活，「只要會影響到台灣人民的生活，大家都不會贊成。」

針對目前的兩岸情勢，夏立言說，任何人如果對賴總統還有任何幻想，真的可以放下。以賴總統過去這段時間的作為，以及在政壇上的紀錄，他就是「擇惡固執」的人，決定的事情就會繼續堅持做下去，不管對台灣人民、對台灣整體的利益有多大傷害，他都不會再在意；而他身邊的人很多又是唯唯諾諾，所以到目前為止，他對目前政府抱的期望並不高。

夏立言認為，反對黨必須要團結要有力量、有技巧地來告訴台灣民眾，目前政府的所做所為對台灣的傷害是什麼。昨天退休外交官的群組還在討論，政府準備修法，包括連駐外館長、副館長，未來到大陸去都會受到限制，這幾乎是斷絕外交人員退休後，作為普通的老百姓的旅行自由、言論自由，這都是非常嚴重的。

此外，國民黨主席鄭麗文昨天受訪表示，希望明年上半年訪美、訪陸，並會以去北京為優先。夏立言表示，對外在國際關係與兩岸關係必須找到平衡點。鄭麗文的重心也許比較偏向往跟中國大陸要有更好的關係，兩岸危機才會降得更低，如果是這樣，鄭麗文必須要有責任，跟國際朋友、尤其是跟國內選民講得非常清楚。

夏立言說，不可諱言，台灣選民很注重國際關係，國際朋友也很關心台灣的自由民主經濟的發展，所以反對黨的領袖團隊、現職黨幹部，有責任要在這兩者之間找到適當的平衡，這是最重要的。

夏立言表示，2005年連胡會的確是也是在兵凶戰危的時候，時任主席連戰到大陸去，製造兩岸之間和平的氣氛後，國民黨才一路繼續往前進；到2008年，馬英九能得到勝利。他認為「現在去不是壞的時機」，可是鄭麗文自己也很了解，她去了和國內選舉的連動性，以及跟國際上的互動，必須要取得適當平衡。

對於目前的工作，夏立言說，海貿會是18年前由海基會前董事長江丙坤成立，全名是海峽兩岸經貿文化交流協會，一則是鼓勵台商，二則是台商如遇困難，可以在大陸官方與台商之間扮演橋樑、居間協助。