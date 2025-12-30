快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天受訪表示，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天受訪表示，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。記者余采瀅／攝影

中共解放軍東部戰區發言人昨天上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模軍演。台中市長盧秀燕今天受訪表示，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。

⭐2025總回顧

盧秀燕今天上午出席市政會議，她會前受訪表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。

盧秀燕向賴清德總統喊話，呼籲賴總統以人民為本，以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

盧秀燕 賴清德

延伸閱讀

全國最大場！台中跨年維安史上最高規格 盧秀燕：2緊急狀況發細胞簡訊

影／要求賴清德總統為造謠言論道歉 黃國昌：否則提告求償

力拚接棒「媽媽市長」盧秀燕？ 何欣純喊「我是市民的市長」

國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制

相關新聞

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

詐防禁奢條款三讀 教唆未滿18歲、滿80歲犯罪加重刑罰

立法院會今三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將詐欺門檻金額從500萬元調降至100...

中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」

中共解放軍東部戰區發言人昨天上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大...

立院三讀 勞保撥補法制化 政府負最後支付責任

立法院會今天三讀通過修正「勞工保險條例」，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討...

軍方說法能盡信？揭RDX停產與炸藥之王CL-20產能內幕

國軍過去視為機敏的火炸藥生產能量，因為國防部近期大肆委由民間廠商對外採購，備受關注。據證實，軍備局205廠目前不但將嘗試恢復所轄高能所RDX「旋風炸藥」與HMX「女王陛下炸藥」產量外，另與中科院合作，在大樹光復營區增設雙基火藥藥柱線的產線，將恢復雙基藥產能。中科院另已在屏東九鵬基地內，設置CL-20高能火炸藥生產線。然而，軍方說法可盡信嗎？其中是否有內行人才知的「玄機」...

中共軍演與股市創高 兩岸對峙的精神較勁

中共「正義使命–2025」圍台軍演威脅升高、中俄在印太演習形成南北呼應之際，台灣社會的整體反應，卻呈現出一種異常冷靜。台北街頭秩序如常，市場持續運作，股市甚至屢創新高。這並非台灣民眾對風險無感，而是台灣社會在中共長期壓力下，逐漸形成的一種「維持中華民國現狀」的強健心理韌性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。