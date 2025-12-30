中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」

國軍過去視為機敏的火炸藥生產能量，因為國防部近期大肆委由民間廠商對外採購，備受關注。據證實，軍備局205廠目前不但將嘗試恢復所轄高能所RDX「旋風炸藥」與HMX「女王陛下炸藥」產量外，另與中科院合作，在大樹光復營區增設雙基火藥藥柱線的產線，將恢復雙基藥產能。中科院另已在屏東九鵬基地內，設置CL-20高能火炸藥生產線。然而，軍方說法可盡信嗎？其中是否有內行人才知的「玄機」...

2025-12-30 08:00