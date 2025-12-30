中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」
中共解放軍東部戰區發言人昨天上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模軍演。台中市長盧秀燕今天受訪表示，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。
盧秀燕今天上午出席市政會議，她會前受訪表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。
盧秀燕向賴清德總統喊話，呼籲賴總統以人民為本，以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。
