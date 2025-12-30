立院三讀 勞保撥補法制化 政府負最後支付責任

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過「勞工保險條例」修正案，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀通過修正「勞工保險條例」，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討財務

行政院編列115年度中央政府總預算，明年再度撥補勞保基金近1300億元，朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任，行政院會也在今年11月20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條條文修正草案，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討財務。

根據三讀通過條文，勞工保險基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補，如果遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，而在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每3年檢討勞保財務。

此外，為了避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。

為了避免勞工紓困貸款成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。

