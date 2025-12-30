聽新聞
白營轟賴造謠 限時道歉否則提告求償

聯合報／ 記者林銘翰張文馨李成蔭／台北報導

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平等。民眾黨主席黃國昌昨天說，賴總統竟然造謠成癮、成為國家詐騙隊隊長，民眾黨限期在廿四小時之內道歉，否則今天就會提出民事訴訟，向賴總統求償。

針對黃國昌的說法，總統府發言人郭雅慧回應，台灣此刻面臨中國在台海周邊進行軍演，「此時此刻面對外部威脅，我們最需要的是內部團結」。

至於賴總統稱赴立院國情報告若採一問一答是違憲，國民黨立院黨團書記長羅智強譏賴總統與過去立場不一，「不要隨便說自己違憲」；過去曾說總統有義務國情報告，並接受立委諮詢，如今回應很奇怪，難道賴總統所認識的憲法初一十五不一樣？賴總統若願意來，諮詢模式都可以再協商，重點是一定要有問有答。

民眾黨昨天舉行「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌說，身為國家元首發言要本於事實，沒想到賴總統不但超越憲法，現在還成為國家詐騙隊隊長，聲稱民眾黨讚賞普廷並非獨裁者、擁抱習近平，完全就是背離事實、公開造謠。

「民眾黨什麼時候讚賞普廷？什麼時候擁抱習近平？」黃國昌說，經過民眾黨比對逐字稿，賴總統確實就是這樣講，國家元首帶頭造謠何其悲哀，「限你廿四小時誠心道歉，否則民眾黨今天會到法院提告求償」。

黃國昌指出，憲法第五十二條讓總統免於刑事追訴，賴總統以此作為護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠；民眾黨想要傳遞的訊息非常明確，就是國家元首不應該帶頭造謠、詆毀在野黨，賴總統這種沒有下限的行為，民眾黨絕對不會逆來順受，該怎麼辦就怎麼辦。

對於國防特別條例草案，黃國昌也說，現在只有看到兩頁紙，就來要一點二五兆元軍購特別預算，「要買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？」民眾黨的立場非常清楚，就是麻煩賴總統履行總統選舉期間做的承諾，親自到立法院進行報告，「二○二四年總統大選，怎麼承諾就怎麼做」。

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

首波聚焦北北基！鄭麗文與藍委一對一會面 曝未來由智庫與陸討論AI、能源

國民黨主席鄭麗文今天開始與藍營區域立委一對一會談，首波聚焦在北北基藍委。據與會人士指出，有藍營立委關切兩岸議題，鄭麗文表...

白營轟賴造謠 限時道歉否則提告求償

賴清德總統近日接受媒體專訪，談及在野黨讚賞俄羅斯總統普廷非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平等。民眾黨主席黃國昌昨天說，賴總...

鄭麗文：盼明年先訪北京再赴美

國民黨主席鄭麗文昨天表示，盼在明年上半年訪問北京與華府，「我會以先去北京為優先」，因為「鄭習會」具有重大戰略意義，合理安...

總統令特任監院秘書長 黃適卓：為國奉獻深感榮幸

總統府今天發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長；黃適卓晚間指出，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸

【重磅快評】賴主席軍令只管正國會、管不住新潮流？

民進黨初選刀刀見骨，黨主席賴清德下令黨職人員禁止站台、初選嚴禁相互攻訐，表面看似「正向良性」，實際卻暴露不同派系的差別待...

