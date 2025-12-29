快訊

【重磅快評】賴主席軍令只管正國會、管不住新潮流？

聯合報／ 主筆室
民進黨台南市長初選民調將在明年1月12日至17日進行，林俊憲與陳亭妃兩組人馬已進入最後決戰。圖／聯合報資料照片
民進黨初選刀刀見骨，黨主席賴清德下令黨職人員禁止站台、初選嚴禁相互攻訐，表面看似「正向良性」，實際卻暴露不同派系的差別待遇。

⭐2025總回顧

黨中央日前軍令一下，正國會立刻噤聲，全都不敢再幫立委林岱樺站台，就算正國會掌門人林佳龍也僅有「隔空送暖」；民進黨立委陳亭妃一句「議會的事，關我什麼事」，卻引來民進黨台南市黨部主委郭國文火力全開，砲轟陳亭妃從未修補過去背叛累積的傷痕。郭國文不僅身兼黨公職，更是賴系、新系大將，不免令人質疑，賴主席軍令只管正國會，卻對新潮流選擇性失靈？

民進黨27日舉行台南市長黨內提名人政見會，參選人林俊憲重提台南議長跑票事件，他強調，賴清德當年能團結大家、獲得大家信賴，就是因為賴清德從未背骨、跑票、從未傷害民進黨。陳亭妃則回酸，「議會的事，關我什麼事？」為何不講最近還發生民進黨正副議長要跟國民黨換票？

民進黨台南市長初選白熱化，郭國文更在臉書貼出陳亭妃為力挺藍白的無黨籍市議員站台照片，嗆聲一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件？他三問陳亭妃：為何身邊議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？

郭國文還點名，跑票事件的策劃者，也是最大受益者郭信良，是經法院認證的陳亭妃親密戰友，怎麼會說沒關係？2022年郭信良議長選舉失敗後，陳公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟妳有事了」？希望初選民調前，陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

事實上，賴清德11月5日才在民進黨中常會三令五申，要求黨內初選不得透過任何手段影響公平競爭，提名競爭必須正向且良性，嚴禁相互攻訐，應提出對地方建設、人民福祉有利的政策。

身為黨部主委的郭國文不僅砲火猛烈攻訐陳亭妃，更毫不掩飾助選林俊憲的角色，他還曾公開跨區為角逐高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆站台。若非高層默許「開綠燈」，郭國文豈敢如此公然踩線違令？當黨中央軍令只能約束正國會，卻對特定派系選擇性放行，賴主席的「中立」便成笑話，也讓外界質疑高層「心證已成」，綠營支持者恐怕也會觀風向而行。

雖然陳亭妃和林俊憲都把國民黨立委謝龍介視為共同敵人，現實卻是同志比敵人更難纏，獲得「高層關愛眼神」的同志更可怕。

民進黨 賴清德 正國會 新潮流 陳亭妃 郭國文 林俊憲

